الكويت: تسيير 75 رحلة جوية لإجلاء المواطنين من الخارج

تحرير:وكالات ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨ م

الطيران الكويتي

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، أنها قررت تسيير 75 رحلة جوية في إطار الجهود الرامية إلى إجلاء رعاياها العالقين في الدول الأخرى بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا. وأفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بتسيير 75 رحلة جوية ضمن المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين من الخارج المقرر انطلاقها الأحد المقبل في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ قال المتحدث باسم إدارة الطيران المدني، سعد العتيبي، إن المرحلة المقبلة، وهي الأولى من خمس مراحل، ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف العتيبي، أن المرحلة الأولى تتضمن رحلات إلى الرياض والدمام وجدة وأبو ظبي ودبي والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والإسكندرية وعمان ولندن وإسطنبول وأنقرة وجنيف وباريس، وذلك على متن طائرات شركتي الخطوط الجوية الكويتية والجزيرة.وأشار أن اليوم الأول يتضمن 28 رحلة جوية موزعة على النحو التالي: 8 رحلات إلى