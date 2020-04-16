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إيناس عبد الدايم: الحفلات «الأونلاين» كانت حلمًا.. وهدفى اقتحام البيوت

وزيرة الثقافة: نقدم برنامج مختلف لشهر رمضان ومفاجآت مميزة.. واختيارات الفنانين تمت بمنهجية وراعينا «الويك إند والسهر».. والتبرع لـ«تحيا مصر» يعكس ترابط الشعب
تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل، وللحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «الثقافة بين إيديك .. خليك فى البيت»، وبثت مجموعة حفلات «أون لاين»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، واستطاعت الحفلات لفت الأنظار واستحوذت على إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى. الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كشفت فى حوارها لـ«التحرير» كواليس المبادرة، واليوم الأول فى بث الحفلات، والردود الطيبة التى أكدت نجاح المبادرة، مؤكدة استمرارها خلال شهر رمضان الكريم، وتحدثت عن إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة الدولة فى التصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وإلى نص الحوار.
 فى البداية.. حدثينا عن المبادرة وكيف جاءت فكرة إطلاقها؟ المبادرة كانت حلما بالنسبة لى وللكثير من زملائى فى الوزارة، أن يكون لوزارة الثقافة قناة «أون لاين» وقناة فى التليفزيون تعرض البرامج الثقافية والفنية للوزارة كان حلما، لكن الظروف والأوضاع التى حدثت جعلتنا نفكر ونتحرك سريعا، وكانت
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تامر حسنى

تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني

كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر". وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".
أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
هاني-شاكر

«دعمًا للأطباء».. هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض

طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أغنية «الجيش الأبيض»، تقديرا لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، لمواجهته وباء فيروس كورونا المستجد. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ. ومن المقرر أن يبث حفل للفنان هاني شاكر الليلة في الساعة التاسعة مساء، بمناسبة عيد الربيع على القناة الخاصة بوزارة الثقافة بموقع «يوتيوب»، ضمن المباردة التي أطلقتها الوزارة بعنوان «خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك».
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غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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