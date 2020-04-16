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إيناس عبد الدايم: الحفلات «الأون لاين» كانت حلمًا.. وهدفى اقتحام البيوت

وزيرة الثقافة: نقدم برنامج مختلف لشهر رمضان.. ومفاجآت مميزة، واختيارات الفنانين تمت بمنهجية.. وراعينا «الويك إند والسهر»، والتبرع لـ«تحيا مصر» يعكس ترابط الشعب.
تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل، وللحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «الثقافة بين إيديك .. خليك فى البيت»، وبثت مجموعة حفلات «أون لاين»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، واستطاعت الحفلات لفت الأنظار واستحوذت على إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى. الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كشفت فى حوارها لـ«التحرير» كواليس المبادرة، واليوم الأول فى بث الحفلات، والردود الطيبة التى أكدت نجاح المبادرة، مؤكدة استمرارها خلال شهر رمضان الكريم، وتحدثت عن إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة الدولة فى التصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وإلى نص الحوار.
 فى البداية.. حدثينا عن المبادرة وكيف جاءت فكرة إطلاقها؟ المبادرة كانت حلما بالنسبة لى وللكثير من زملائى فى الوزارة، أن يكون لوزارة الثقافة قناة «أون لاين» وقناة فى التليفزيون تعرض البرامج الثقافية والفنية للوزارة كان حلما، لكن الظروف والأوضاع التى حدثت جعلتنا نفكر ونتحرك سريعا، وكانت
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عزة العشماوي

وفاة عزة العشماوي أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة

توفيت مساء اليوم الخميس، الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته،بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وزيرة الصحة تنعي وفاة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة من جانبها، نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة عزة العشماوي، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، داعية المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
طقس (3)

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، أما جنوب سيناء، يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ596 متعافيًا.
كورونا

بعد تعافيهم.. مغادرة 10 من مصابي كورونا عزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، تعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وخروجهم من المدينة الجامعية بالمنصورة، لافتا إلى أنهم من مواطني محافظات مختلفة. وتقدم مكي بالشكر لجامعة المنصورة وشعب الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية التي تساعد الفريق الطبي في تأدية مهام عمله، وطالب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار “إلزم بيتك تحمي نفسك وأهلك وبلدك”.
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