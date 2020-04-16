إيناس عبد الدايم: الحفلات «الأون لاين» كانت حلمًا.. وهدفى اقتحام البيوت

وزيرة الثقافة: نقدم برنامج مختلف لشهر رمضان.. ومفاجآت مميزة، واختيارات الفنانين تمت بمنهجية.. وراعينا «الويك إند والسهر»، والتبرع لـ«تحيا مصر» يعكس ترابط الشعب.

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م

لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل، وللحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «الثقافة بين إيديك .. خليك فى البيت»، وبثت مجموعة حفلات «أون لاين»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، واستطاعت الحفلات لفت الأنظار واستحوذت على إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى. الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كشفت فى حوارها لـ«التحرير» كواليس المبادرة، واليوم الأول فى بث الحفلات، والردود الطيبة التى أكدت نجاح المبادرة، مؤكدة استمرارها خلال شهر رمضان الكريم، وتحدثت عن إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة الدولة فى التصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وإلى نص الحوار.

فى البداية.. حدثينا عن المبادرة وكيف جاءت فكرة إطلاقها؟ المبادرة كانت حلما بالنسبة لى وللكثير من زملائى فى الوزارة، أن يكون لوزارة الثقافة قناة «أون لاين» وقناة فى التليفزيون تعرض البرامج الثقافية والفنية للوزارة كان حلما، لكن الظروف والأوضاع التى حدثت جعلتنا نفكر ونتحرك سريعا، وكانت

فى البداية.. حدثينا عن المبادرة وكيف جاءت فكرة إطلاقها؟

المبادرة كانت حلما بالنسبة لى وللكثير من زملائى فى الوزارة، أن يكون لوزارة الثقافة قناة «أون لاين» وقناة فى التليفزيون تعرض البرامج الثقافية والفنية للوزارة كان حلما، لكن الظروف والأوضاع التى حدثت جعلتنا نفكر ونتحرك سريعا، وكانت البداية فى الـ«الأون لاين» الذى نملكه، وخلال اجتماع وجهت كل قيادة بالمطلوب منها، ووضعنا الأفكار وبدأنا العمل عليها، وفى خلال 48 ساعة جهزنا البرنامج، ومن أول يوم تم فيه العرض كنت متوقعة النجاح، لكن بكل أمانة ردود الأفعال القوية التى حدثت من مصر وخارجها أسعدتنى ومنحتنى قوة أكثر.

كيف تم التنسيق مع وزارة الإعلام وبث الحفلات على شاشة التليفزيون المصرى؟

فى نفس يوم البث «أون لاين»، اتصلت بوزير الإعلام أسامة هيكل، وهو صديق وكان يتعامل معنا فى الأوبرا منذ زمن ويدرى ويعلم جيدا النشاط الثقافى، وفى غضون دقائق كلف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتنسيق معى، لعرض المحتوى العظيم ما نقدمه «أون لاين» من حفلات فنية، ومسرحيات وهى كنوز مدفونة تخص البيت الفنى للمسرح والمسرح القومى، وكتب من مركز الترجمة وأخرى من دار الكتب ومن الهيئة العامة للكتاب ومن قصور الثقافة.

كل ذلك تم إنجازه بشكل سريع، وأخبرت وزير الإعلام أنه شىء عظيم أن نهدى للمصريين فى ظل هذه الظروف هذا المحتوى ونقدمه على أى قناة يتم تخصيصها فى التليفزيون، وبالفعل تمت الاستجابة فى نفس يوم التنسيق، وفى المساء كان يتم بث العروض على القناة الثانية وكان للأمر مردوده على المصريين وكل العالم العربى وكل من يتابع فى كل مكان.

ما شعورك بالتعاون المثمر بين وزارتى الثقافة والإعلام؟

سعادتى بالتعاون الذى حدث بين الثقافة والإعلام كبيرة، لأنه دور مهم وكلنا كمؤسسات يكمل بعضنا بعضا والمتابع للعروض فى التليفزيون سيلاحظ أنها تبدأ فى الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة على شاشة القناة الثانية، وبعدها نجد عروضا أخرى على قناة النيل المتخصصة، وهذا التنسيق فى الأمور شىء جيد، وأصبحنا نشعر أن المضمون الفنى والثقافى مهم جدا فى المرحلة الحالية.

هل ستثمرالفاعليات بعد هذا النجاح الذى تحقق؟

بإذن الله، لأن نجاح المشروع بهذا الشكل ساعدنا فى التطوير، ويتم التنسيق حاليا مع وزير الإعلام أن يكون هناك عدد ساعات مخصصة بشكل دائم لقناة وزارة الثقافة، ويبث فيها برنامج متكامل فنى وثقافى.

ماذا عن الوجبة الفنية التى تقدم للجمهور؟ وكيف يتم اختيارات المطربين؟

الاختيارات تمت بمنهجية وراعينا ذلك وهو كان طلبى، وكأننا بالضبط نقدم برنامجا فنيا متكاملا مطبوعا، وكأنه برنامج لشهر فى دار الأوبرا المصرية يراعى المناسبات الدينية والأعياد، حتى الويك إند اللى الناس بتسهر فيه وإيه اللى ممكن نقدمه لهم، فى النهاية ستجد أن اختيارات البرنامج تمت بعناية كبيرة جدا، ومصر مليانة فنانين عظماء ومجموعة الحفلات التى قدمت حتى الآن شايفة إنها برنامج هايل.

هل كنت حريصة على التنوع فيما يقدم للجمهور؟

نعم، التنوع مهم فمثلا نقدم عروض باليه وعروض موسيقى كلاسيكية وأوركسترا القاهرة السيمفونى، وأيضا عروض الأوبرا وعروضا للفنانين المصريين والعرب.

حدثينا عن حفل كبار المطربين والموسيقار عمر خيرت؟ وهل ستتكرر مرة أخرى؟

فى حفلة الموسيقار عمر خيرت تابعنا كمية المشاهدة التى حدثت فى مصر والعالم وسنعيد الحفلة مرة ثانية، وأيضا حفل كوكب الشرق أم كلثوم، وأكيد سيتم إعادة بث الحفلات، لكن طبعا الكنوز مليانة إحنا نستعد وكل الناس شغالة فى صمت، حيث إننا نعد البرامج المقبلة للاستكمال، وعندما ينتهى هذا الوضع الحالى ونبتدى نمارس حياتنا كمصريين سوف نستمر فى هذه القناة، لأن مردودها الفنى والثقافى والمعرفى أصبح مهما جدا.

هل المبادرة جاءت فى صالح الجمهور الذى كان يدفع ثمن تذكرة لمشاهدة عرض مسرحى أو حفلة؟

بالتأكيد فى صالح الجمهور، وسابقا كانت السياسة التى أتبعها فى دار الأوبرا المصرية أن كل الحفلات تكون متاحة للجميع وهذا المنهج موجود حتى الآن، إحنا ممكن نشوف فى بعض حفلات تقام فى أماكن معينة مثلا لفنانين أسعار التذاكر غالية جدا، وتعتبر الأوبرا ما زالت محتفظة بأسعار معينة حتى لو فيه زيادة شوية، لكن فى فئة لا بد أن تكون متاحة للجميع، لأن ده هدف زى بالظبط العروض المسرحية أو الفنون الشعبية، مش ممكن فى العالم هنلاقى سعر التذاكر بهذا الشكل، وهو مهم جدا لأن فى الحقيقة التثقيف الثقافى والفنى مهم جدا.

أنا كان كل هدفى اقتحام البيوت لأنى من الجيل الذى تربى على برامج صوت الموسيقى وفن الباليه، وكلنا تربينا على هذه البرامج الثقافية الفنية العظيمة التى أثرت فى المضمون الثقافى للمصريين، وأنا سعيدة بعودة هذه الروح مرة ثانية.

هل تستقبلين ردود أفعال الناس ورسائلهم بعد الحفلات؟

مفيش شك إن الحفلات دى بتضيف بهجة على البيوت، وأنا أتابع كل الحفلات لأنى أسترجع من خلالها كل النجاحات اللى تمت، وبشوف قد إيه البهجة دى بتأثر فى أصدقائى وعائلتى وكل الناس اللى بعرفهم، وبالرسائل التى تصلنى أنا سعيدة بالطبع أنه بالرغم من الظروف الحالية للحفلات مردود بهذا الشكل.

ماذا عن بث الفعاليات فى شهر رمضان؟ وكيف تم الاستعداد لها؟

هنعمل برنامج مختلف لأن مفيش شك أن شهر رمضان يبقى فيه تركيز فى أمور أخرى، وسنقدم ما كنا نقدمه فى رمضان سابقا فى الأيام الطبيعية من حفلات فيها المعانى الروحانية بشكل كبير، وليال رمضانية ومفاجآت مميزة، لكن الناس هتتفرغ لحاجات تانى أكتر، وهنفضل مستمرين بما يتماشى مع هذا الشهر الكريم.

ماذا عن تبرع قيادات وزارة الثقافة لصندوق تحيا مصر؟

فى الحقيقة مفيش شك بالاتجاه والدعم الذى يحدث من القيادة العليا، وأنا مؤمنة دائما إننا كمصريين وقت الشدة الكل يترابط مع بعضه بشكل قوى جدا، والحقيقة أن القيادات فى الوزارة هم من تقدموا بعرض التبرع لصندوق «تحيا مصر»، وبناءً عليه بدأ فنانون كثيرون من العاملين فى وزارة الثقافة فى التحرك سريعا، بهذه الروح الجميلة، التى تنطلق عندما يكون فيه حالة تفاهم وحب، وهذه الحركة خلقت نوعا من الغيرة الجميلة، أن يبقى فى فنانين عاملين بالوزارة بيشاركوا كل واحد بإمكانياته وبروح جميلة وعظيمة.

وبعد أن تنزاح هذه الغمة وتمر ونخرج منها آمنين وسالمين وعند عودة الحياة الطبيعية والثقافية والفنية، لدينا كمية من الأفكار موجودة وسيتم تقديمها، فكل محنة نخرج منها بأفكار عظيمة ودروس مهمة، والمرحلة المقبلة ستكون ضوءا ونورا.