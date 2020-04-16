42 إصابة و37 وفاة بكورونا في تونس خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا، إذ قالت الوزارة، إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37، موزعين كالتالي: «5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

وأضافت الوزراة أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة، مشيرة إلى أنه ومنذ 22 مارس تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، سجلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة.وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما