إحباط تهريب بضائع وأجهزة طبية بـ1.2 مليون جنيه

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م

منفذ جمركي

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – ملابس جاهزة – أقمشة – كيماويات – أجهزة طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض مليون و 271 ألفا و961 جنيها.

وشملت الجهود الأمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط 19 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). وتم تنفيذ 119 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 112 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى جهود مكافحة جرائم "الهجرة

وشملت الجهود الأمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط 19 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).



وتم تنفيذ 119 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 112 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى جهود مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.







