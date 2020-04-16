جريمة

إحباط تهريب بضائع وأجهزة طبية بـ1.2 مليون جنيه

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ م
منفذ جمركي
منفذ جمركي
حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – ملابس جاهزة – أقمشة – كيماويات – أجهزة طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض مليون و 271 ألفا و961 جنيها.
وشملت الجهود الأمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط 19 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). وتم تنفيذ 119 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 112 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى جهود مكافحة جرائم "الهجرة
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تزوير-أموال-عامة (2)

مباحث الأموال العامة تتصدى لجرائم تزييف العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (2)

ظواهر سلبية بالجملة..1041 قضية بالمترو والسكة الحديد

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
اعشاب

«دهان عجيب وكبسولة ذكية».. مداهمة مخزن أعشاب بالجيزة

ضربة تموينية ناجحة وجهتها إدارة التموين بالجيزة تنسيقا مع حماية المستهلك وإدارة الطب البيطري، بمداهمة مخزن أعشاب وعطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات تموينية، وضبط كافة المنشآت المخالفة، إذ وردت معلومات أكدتها التحريات والمراقبة أن القائم على المخزن يقوم بتعبئة أعشاب مجهولة المصدر وطرحها للبيع في الأسواق كونها أدوية طبية بدون بيانات بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية، معرضا حياة المستهلكين للخطر.
تعقيم منشآت المطارات 7

الداخلية تزود السجون ببوابات تعقيم (فيديو)

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد؛ لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية؛ اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية.
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اجهاد قيادة السيارات

ضبط طالب هرّب سيارة وزور لها شهادة ولوحًا مصطنعة

تهربًا من سداد مستحقاتها للخزينة العامة، ارتكب سلسلة جرائم متتالية في محاولة منه لإخفاء جريمة واحدة، إذ تمكن من تهريب سيارة ملاكي موديل 2016 من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وليتمكن من قيادة السيارة المهربة والسير بها في الشوارع، اصطنع لوحة معدنية مزيفة برقم لها، كما قام بتزوير شهادة بيانات غير حقيقية للسيارة، نسبها إلى إدارة المرور بسوهاج، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، نجحوا في كشف جرائم الشاب وضبطه، في إطار الجهود لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتطبيقا لأحكام القانون.
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (2)

ضبط مليون قرص أدوية فاسدة في مخزن بالدقي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مخزن سري غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، بداخلها كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، وبمداهمت المكان ضبطت القوات تلك الأدوية وكذا كميات من الأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية، المخزنة بغرض حجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة، وألقت القوات القبض على المدير المسئول عن المخزن والصيدلية لإحالته للنيابة للتحقيق معه.
اقراص-مخدرة (2)

ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
الكمامات (8)

«في بيتنا مصنع».. ضبط 400 كمامة مغشوشة بحوزة 3 سيدات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إذ تمكن ضباط مباحث البداري من ضبط 3 سيدات ثبت إدارتهن مصنعا للكمامات الطبية.
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