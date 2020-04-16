مباحث الأموال العامة تتصدى لجرائم تزييف العملة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م

تزوير أموال

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط شخصين في قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (16000 جنيه مصري– 800 دولار أمريكى – 150 يورو – 25 ليرة تركى) بما يعادل 15 ألفا و307 جنيهات مصري بإجمالي 31 ألفا و307 جنيهات تم ضبطها نقديا. وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية،