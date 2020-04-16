جريمة

مباحث الأموال العامة تتصدى لجرائم تزييف العملة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م
تزوير أموال
تزوير أموال
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط شخصين في قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (16000 جنيه مصري– 800 دولار أمريكى – 150 يورو – 25 ليرة تركى) بما يعادل 15 ألفا و307 جنيهات مصري بإجمالي 31 ألفا و307 جنيهات تم ضبطها نقديا. وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية،
اقرأ المزيد
جمارك- سفاجا (1)

إحباط تهريب بضائع وأجهزة طبية بـ1.2 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – ملابس جاهزة – أقمشة – كيماويات – أجهزة طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض مليون و 271 ألفا و961 جنيها.
السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (2)

ظواهر سلبية بالجملة..1041 قضية بالمترو والسكة الحديد

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
اعشاب

«دهان عجيب وكبسولة ذكية».. مداهمة مخزن أعشاب بالجيزة

ضربة تموينية ناجحة وجهتها إدارة التموين بالجيزة تنسيقا مع حماية المستهلك وإدارة الطب البيطري، بمداهمة مخزن أعشاب وعطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات تموينية، وضبط كافة المنشآت المخالفة، إذ وردت معلومات أكدتها التحريات والمراقبة أن القائم على المخزن يقوم بتعبئة أعشاب مجهولة المصدر وطرحها للبيع في الأسواق كونها أدوية طبية بدون بيانات بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية، معرضا حياة المستهلكين للخطر.
تعقيم منشآت المطارات 7

الداخلية تزود السجون ببوابات تعقيم (فيديو)

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد؛ لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية؛ اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية.
اقرأ المزيد من الأخبار
اقراص-مخدرة (2)

ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
أدوية-مهربة

ضبط 9 ملايين قرص طبي مجهولة المصدر في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب 34 كيلو أقمشة لتصنيع الكمامات عبر المطار

أحبط ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد ومراقبة الأسواق، ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقاً والإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (4)

الشرطة تحبط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار موتيسكلات

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجة نارية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض في تلك القضايا 36 ألفا و941 جنيها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]