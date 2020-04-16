طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ م

نيلي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

ويعرض المسلسل علي قنوات الحياة، ودبي، والحياة دراما، وتعكف المخرجة كاملة أبو ذكري على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى لتكون جاهزة للعرض، فيما تكثف من عدد ساعات التصوير، للإننهاء من كافة حلقات العمل في أقرب وقت. وتشرف شركة العدل المنتجة للمسلسل على تعقيم معدات التصوير، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة