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هذه طرق فيسبوك لإرشاد متابعيها بمعلومات فيروس كورونا

تتضمن أمثلة المعلومات المغلوطة التي قمنا بحذفها تلك التي تدعي أن شرب المطهرات والمبيضات تشفي من الفيروس، ونظريات مثل أن التباعد الجسدي لا يمنع الوباء من الانتشار
تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
فيسبوك
فيسبوك
صرح جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك: "منذ أن أعلن وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في يناير الماضي، ونحن نعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة و الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا." "قمنا حتى الآن بإرشاد 2 مليار شخص إلى مصادر المعلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات الصحية عبر مركز معلومات وباء COVID-19 الخاص بنا، وأيضاً النوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستجرام والتي قام بالنقر عليها أكثر من 350 مليون شخص لـ"معرفة المزيد"."
ولكن إيصال الأفراد بالمعلومات الصحيحة هو فقط نصف التحدي. إيقاف تفشي المعلومات المغلوطة والمضرة حول وباء COVID-19 على تطبيقاتنا هو أمر في غاية الأهمية أيضاً. ولذلك فإننا نعمل مع أكثر من 60 منظمة لتدقيق الحقائق تقوم بمراجعة وتقييم المحتوى في أكثر من 50 لغة حول العالم. في الشهر الماضي، واصلنا تطوير برنامجنا
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Huawei-Mate-30-Pro

الطلب الكبير يدفع هواوي لطرح هاتف Mate 30 Pro في مصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك Huawei عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة في سلسلة “ميت” Mate، وهو هاتف هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro، وتفعيل حملة الحجز المُسبق في السوق المصري ابتداءً من يوم 15 الي يوم 30 أبريل الجاري، وبسعر تنافسي هو 14,999 جنيهاً مصريا. ويتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي Experience Stores وموزعيها المعتمدين، مع عروض وهدايا متميزة للمستهلكين، والتي تشمل سماعة البلوتوث “هواوي فريليس” Huawei Freelace.
appgallery

هونر تشرح طرق الاستفادة من مزايا Appgallery

كشفت هونر عن استراتيجياتها الجديدة الخاصه بمنصة HUAWEI AppGallery والتى تتميز بانها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعه التطبيقات ،حيث تمكن بسهولة المستهلكين للوصول اليها مع ضمان الحماية والخصوصية وأمان المستخدمين وذلك الي جانب تزويدهم بتجربة فريدة وذكية. وتصنف HUAWEI AppGallery- ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم وهم Apple store وgoogle play، حيث تتوفر الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ويوفر التطبيق خدمه تقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها.
هواوى (1)

قبل طرحه رسميًا.. تسريب مواصفات تابلت Huawei MatePad

قبل أسابيع من الكشف عنه مواصفاته رسميًا في الصين، ظهر ملصق حديث لحاسوب هواوي اللوحي "هواوي ميت باد" Huawei MatePad، والذي تستعد الشركة الصينية للإعلان عنه قريبا، في متجر صيني، وكشف الملصق عن شكل الجهاز وتصميمه وبعض مميزاته، وتكشف مواصفات تابلت هواوي Huawei MatePad صدوره بشاشة 10,4 بوصة، بدقة 1200×2000 بيكسل (دقة 2K)، ودون نتوء في الشاشة، ومن المقرر أن يقدم جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad كاميرا خلفية بمستشعر 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ومن المتوقع أن يدعم app gallery الخاص بهواوي
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تعرف على إجراءات تكنوموبايل الوقائية لمواجهة كورونا

أعلنت شركة "تكنوموبايل" إحدى الشركات المتخصصة عالميا فى مجال الهواتف المحمولة والتابعة لمجموعة "ترانشن هولدنج" عن اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الموظفين والعملاء ضد فيروس كورونا COVID-19، وقال كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية "تكنوموبايل" مصر أن مراكز خدمة العملاء "Carlcare" مازالت تعمل بكامل قوتها الاستيعابية ونقدم الدعم الدائم لعملائنا مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية لمنع العدوى ويتم تزويد الموظفين بشكل دائم بكافة المنتجات الصحية0
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بعيدًا عن المنافسة.. جوجل وأبل تتحدان لمواجهة كورونا بهذه المنصة

كشفت شركتي آبل وجوجل عن شراكة استراتجية لإضافة تكنولوجيا إلى منصاتهما عبر الهواتف الذكية تهدف لإنذار المستخدمين حال قيامهم بالتواصل مع شخص حامل لفيروس كورونا المستجد، وبناء على تفعيل هذه التكنولوجيا، فإن "جوجل" و"آبل" ستتمكنان من تعقب ثلاثة مليارات شخص على مستوى العالم، أي ما يعادل ثلث سكان الأرض تقريباً. وأفادت الشركتان التي تعتبران متنافسان في عالم الموبايل، بأن تكنولوجيا التعقب مطورة خصيصاً لكبح انتشار فيروس “كورونا” من خلال تحذير المستخدمين بضرورة الذهاب إلى الحجر الصحي أو عزل أنفسهم بعد التواصل مع شخص مصاب بالفيروس.
فيروس كورونا

«صورة إيجابية».. تحدي فيسبوكي لنشر البهجة vs كورونا

وسط زخم المنشورات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التي يحمل بعضها نوعًا من الاكتئاب والطاقة السلبية، حاول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخروج من الحالة السلبية إلى الإيجابية، من خلال عمل تحدي تحت عنوان «صورة إيجابية»، إذ يهدف التحدي الذي لاقى استجابة واسعة عبر السوشيال ميديا، لنشر صور شخصية لأوقات جميلة قد مضت، لنشر نوعًا من البهجة بين المواطنين، حتى يتخلص البعض من خوفهم وقلقهم الذي بدأ في السيطرة عليهم بسبب حظر التجول، وكثرة المنشورات حول فيروس كورونا وخطورته.
استخدام-الموبايل-تحت-المطر

بهذه الطرق حافظ على موبايلك خالي من فيروس كورونا

ينصبّ تركيز الكثير من البلدان في أنحاء العالم خلال الأزمة الصحية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، على النظافة الشخصية. وعلى الرغم من النصائح التي تدعو الناس إلى الاهتمام بتكرار غسل أيديهم، يتساءل خبراء عن مدى الحزم المتبع في التأكّد من نظافة الهواتف الذكية التي يمسكها الناس بأيديهم باستمرار. وفي هذا الجانب حرصت شركة كاسبرسكي على إسداء بعض النصائح بشأن إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الموبايل والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والساعات الذكية والأساور وسماعات الرأس وما إلى ذلك "خالية من الفيروسات".
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