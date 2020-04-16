وفاة عزة العشماوي أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة

تحرير:محمد فتحي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ م

عزة العشماوي

توفيت مساء اليوم الخميس، الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته،بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وزيرة الصحة تنعي وفاة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة من جانبها، نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة عزة العشماوي، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، داعية المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال المجلس القومى للأمومة والطفولة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى بخالص الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والتى وافتها المنية اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وعفوه ورضوانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان». يذكر