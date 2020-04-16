تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني
تحرير:محمد أبو زيد١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ م
تامر حسني
كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر".
وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".
وأضاف: "أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فترة بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني ومش هغني إلا لو هيكون في فايدة مجتمعية مادية ومعنوية".
وتابع: "حاليًا في مفاوضات على حفلة Online هيتخصص فيها منا جميعًا ومن الرعاة الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا
وأضاف: "أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فترة بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني ومش هغني إلا لو هيكون في فايدة مجتمعية مادية ومعنوية".
وتابع: "حاليًا في مفاوضات على حفلة Online هيتخصص فيها منا جميعًا ومن الرعاة الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا والأسر محدودي الدخل".
وأوضح: أما عن الأوبريت العربي "أنت أقوى" تشرفت بالإشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد، أن العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا وجميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل ولهم كامل الاحترام والتقدير وتشرفت بالعمل معاهم كلهم.. إنتظروا الأوبريت العربي "أنت أقوى" خلال أيام إن شاء الله.. وربنا يحفظكم ويحفظنا الله".