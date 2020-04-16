تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ م

تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر". وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".

وأضاف: "أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فترة بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني ومش هغني إلا لو هيكون في فايدة مجتمعية مادية ومعنوية". وتابع: "حاليًا في مفاوضات على حفلة Online هيتخصص فيها منا جميعًا ومن الرعاة الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا