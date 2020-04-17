ترامب يُهاجم «بيلوسي»: «مجنونة وغير مؤهلة»

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ ص

ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بسبب دعوتها منذ عدة أسابيع لزيارة المدينة الصينية بسان فرانسيسكو رغم تفشي فيروس كورونا، واصفا إياها بالمجنونة، إذ نشر ترامب على حسابه في موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق تصريحات بيلوسي يوم 24 فبراير تقول فيها: إن الوجود في المدينة الصينية أمر آمن نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، معلقا على الفيديو كاتبا: «نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين»، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الأمريكي، مهاجما زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب التي كانت من أكبر مؤيدي المبادرة الفاشلة لعزله: «هي تتحمل، بناء على تصريحاتها، المسؤولية عن وفاة كثيرين. إنها سياسية غير مؤهلة من الدرجة الثالثة».وسبق أن ذكر مكتب بيلوسي أن تصريحاتها المذكورة جاءت قبل يوم من إعلان إغلاق المدينة الصينية