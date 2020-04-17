سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ ص
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
وتعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب صباح يوم السبت المقبل، اجتماعا بالقاعة الفرعونية، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تستحدث عدد من التدابير التي تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل اللتدابير اللازمة أو بعضها، لمواجهة الطوارئ الصحية.وتتضمن الطوارئ الصحية
اقرأ المزيد
عزة-العشماوي2

وفاة عزة العشماوي أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة

توفيت مساء اليوم الخميس، الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته،بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وزيرة الصحة تنعي وفاة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة من جانبها، نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة عزة العشماوي، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، داعية المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
طقس (3)

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، أما جنوب سيناء، يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ596 متعافيًا.
كورونا

بعد تعافيهم.. مغادرة 10 من مصابي كورونا عزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، تعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وخروجهم من المدينة الجامعية بالمنصورة، لافتا إلى أنهم من مواطني محافظات مختلفة. وتقدم مكي بالشكر لجامعة المنصورة وشعب الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية التي تساعد الفريق الطبي في تأدية مهام عمله، وطالب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار “إلزم بيتك تحمي نفسك وأهلك وبلدك”.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (1)

نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]