البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٣ ص

مجلس النواب - أرشيفية

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.

وتعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب صباح يوم السبت المقبل، اجتماعا بالقاعة الفرعونية، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تستحدث عدد من التدابير التي تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل اللتدابير اللازمة أو بعضها، لمواجهة الطوارئ الصحية.وتتضمن الطوارئ الصحية