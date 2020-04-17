أمريكا تسجل نحو 33 ألف وفاة جراء فيروس كورونا
١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ ص
كورونا
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة إلى نحو 33 ألفًا.
وقالت الجامعة - التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا - إن 4491 أمريكيا توفوا خلال الـ 24 الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيّات بكوفيد-19، فيما سجلت إيطاليا (22170 وفاة) وإسبانيا (19315 وفاة) وفرنسا (17941 وفاة).
وسجّلت الولايات المتحدة - خلال اليومين الأخيرين - حصيلة قياسيّة للوفيات اليومية، حيث تخطّى عدد الإصابات 660 ألفا.