أستراليا تعتزم إبقاء إجراءات مكافحة تفشي كورونا عاما آخر

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ ص

كورونا

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الجمعة أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا فإن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر.

وقال موريسون - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن بعض الإجراءات، مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم البعض، ستظل سارية على الأرجح لشهور، نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح ضد الفيروس خلال تلك الفترة"، مضيفا أن "التباعد الاجتماعي أمر ينبغي أن نعتاد