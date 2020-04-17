سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أستراليا تعتزم إبقاء إجراءات مكافحة تفشي كورونا عاما آخر

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ ص
كورونا
كورونا
أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الجمعة أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا فإن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر.
وقال موريسون - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن بعض الإجراءات، مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم البعض، ستظل سارية على الأرجح لشهور، نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح ضد الفيروس خلال تلك الفترة"، مضيفا أن "التباعد الاجتماعي أمر ينبغي أن نعتاد
اقرأ المزيد
نتنياهو (2)

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يقرر فتح السوق وعودة الحياة إلى طبيعتها

تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود، على أن يعرض هذا القرار على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم غد السبت، بحسب "روسيا اليوم. وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة". ولفت البيان إلى أن "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض القطاعات التجارية التي تستطيع مزاولة أعمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة، كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".
كينيا

مقتل 12 شخصا في كينيا خالفوا حظر التجول بسبب كورونا

قتلت الشرطة الكينية 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجول المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة، بحسب "روسيا اليوم". وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال، أمس الخميس: "هناك العديد من الوفيات، إنها حوالي 15، لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر". وأضاف: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم".
كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

ألمانيا تسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من 130 ألفا. وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتى الآن 3800 حالة وفاة. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم مليوني مصاب، أكثر من ربع هذا العدد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات تجاوز الثلاثين ألفا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا

أمريكا تسجل نحو 33 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة إلى نحو 33 ألفًا. وقالت الجامعة - التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا - إن 4491 أمريكيا توفوا خلال الـ 24 الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.
كورونا والحجر الصحي (14)

أمريكا تتهم الصين بحجب المعلومات حول كورونا

اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الصين، أنها لا تزال تحجب المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إذ قال إسبر في مقابلة تلفزيونية مع شبكة تلفزيون "فوكس نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الصين لا تزال تحجب المعلومات حول كورونا، واللازمة لمواجهة الوباء عالميا، داعيا بكين إلى تبادل البيانات.
مايك بومبيو

بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
فيروس- كورونا (19)

دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]