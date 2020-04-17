التنمية المحلية: تأجيل أقساط المتعاقدين لتقنين أوضاعهم لمدة 3 أشهر

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ ص

شعراوي

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، الاتفاق على قرار يتضمن تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة والذين تعاقدوا مع المحافظات لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة خلال الفترة المقبلة وذلك لمدة 3 أشهر.

وقال وزير التنمية المحلية إن جميع إجراءات التقنين من التسجيل على المنظومة وإجراءات التعاقد ودفع المقدمات مستمرة بكل محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين الجادين الذين توافرت لهم شروط التقنين للحفاظ على أراضى وممتلكات الدولة