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وزير الزراعة: صرف أسمدة محافظات المرحلة الأولى بـ«الكارت الذكى»

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ ص
السيد القصير
السيد القصير
وجه السيد القصير، وزير الزراعة الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين الذين لم يستلموا الكارت الذكى في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهى: الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج، موضحاً أن المديريات ستوجه الواردة أسمائهم بكشوف البنك الزراعى إلى فرع البنك بالمحافظة لاستلام الكارت، منبهاً أنه لن يتم صرف أسمدة لهؤلاء إلا من خلال الكارت.
وأضاف الوزير أن الحائز الذي لا يملك كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو حرر استمارة ولم يستخرج الكارت بعد يصرف الأسمدة بعد تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى له وبناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقاً لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء
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حسين زين

«الوطنية للإعلام» تكشف حقيقة إصابة ممرضة بفيروس كورونا

كشفت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، بأن إحدي زميلات أطقم تمريض الرعاية الطبية كان آخر حضور لها الرعاية الثلاثاء قبل الماضي 7 أبريل ولم يكن ظهرت عليها أي علامات اشتباه اصابتها بالمرض وهي كانت تحضر يومي الإثنين والثلاثاء نظرا لقيام الرعاية بوقف العمل بالعيادات كإجراء احترازي منذ شهر.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
عزة-العشماوي2

وفاة عزة العشماوي أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة

توفيت مساء اليوم الخميس، الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته،بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وزيرة الصحة تنعي وفاة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة من جانبها، نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة عزة العشماوي، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، داعية المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
طقس (3)

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، أما جنوب سيناء، يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: مد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمداد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع، وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وكافة السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ التوزيع وفروع الشركات التابعة، كما يوجد مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أولا بأول لإنتاج الخبز للمواطنين، موضحة أن الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة التقارير الواردة من مديرى المديريات بشأن انتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز والمطاحن والصوامع.
كورونا 5

الصين تنتصر: لأول مرة لم نسجل إصابات محلية بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل زيادة صفرية محلية في انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ‏وتلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير عن تسجيل 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، في البر الرئيسي الصيني، أمس الأربعاء، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج، في حين أن 819 مريضا بكورونا تماثلوا للشفاء، وخرجوا من المستشفيات، أمس. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
كورونا

نيكاراجوا والسلفادور تسجلان أول إصابة بـ«كورونا»

أعلنت كل من نيكاراجوا والسلفادور، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ أعلن نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريللو، في كلمة له على التلفزيون الرسمي، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لرجل يبلغ من العمر 40 عاما التقط العدوى خلال زيارته لبنما مؤخرا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز". وفي السلفادور، قال الرئيس نجيب أبو كيلة، في كلمة عبر التلفزيون، إن البلاد سجلت أول إصابة بكورونا، مضيفا أن المصاب زار إيطاليا مؤخرا.
فيروس-كورونا (3)

إيران: «كورونا» يقتل شخصا كل 10 دقائق

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن 50 شخصا يصابون بفيروس "كورونا" في البلاد كل ساعة. وقال مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، في تغريدة له عبر "تويتر": "في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، كما يموت شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل"، مضيفا: "أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
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