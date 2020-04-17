وزير الزراعة: صرف أسمدة محافظات المرحلة الأولى بـ«الكارت الذكى»

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ ص

السيد القصير

وجه السيد القصير، وزير الزراعة الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزارعين الذين لم يستلموا الكارت الذكى في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهى: الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج، موضحاً أن المديريات ستوجه الواردة أسمائهم بكشوف البنك الزراعى إلى فرع البنك بالمحافظة لاستلام الكارت، منبهاً أنه لن يتم صرف أسمدة لهؤلاء إلا من خلال الكارت.

وأضاف الوزير أن الحائز الذي لا يملك كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو حرر استمارة ولم يستخرج الكارت بعد يصرف الأسمدة بعد تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى له وبناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقاً لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء