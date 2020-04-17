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مقتل 12 شخصا في كينيا خالفوا حظر التجول بسبب كورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ ص
كينيا
كينيا
قتلت الشرطة الكينية 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجول المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة، بحسب "روسيا اليوم". وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال، أمس الخميس: "هناك العديد من الوفيات، إنها حوالي 15، لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر". وأضاف: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم".
وأوضح الناشط الكيني أن التوجيه بتعليق المحاكم في أعقاب تفشي المرض تحول إلى مخطط لكسب المال، حيث تعتقل الشرطة الناس وتفرض عليهم غرامات مالية كبيرة لأنه لا يمكنهم الطعن في المحكمة.وكانت الحكومة الكينية قد أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس.وحتى مساء أمس الخميس،
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نتنياهو (2)

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يقرر فتح السوق وعودة الحياة إلى طبيعتها

تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود، على أن يعرض هذا القرار على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم غد السبت، بحسب "روسيا اليوم. وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة". ولفت البيان إلى أن "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض القطاعات التجارية التي تستطيع مزاولة أعمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة، كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".
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أستراليا تعتزم إبقاء إجراءات مكافحة تفشي كورونا عاما آخر

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الجمعة أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا فإن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر.
كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
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ألمانيا تسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من 130 ألفا. وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتى الآن 3800 حالة وفاة. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم مليوني مصاب، أكثر من ربع هذا العدد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات تجاوز الثلاثين ألفا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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اجتماع-مجلس-الوزراء

تعرف على خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الماضي، وأكدت السعيد خلال الاجتماع على اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية، موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة، وتابعت أن مصر تضع مبدأ الإنسانية على رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي السيناريوهات اللاحقة.
فيروس- كورونا (14)

السعودية تعلن عن 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت شفاء 64 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن السعودية تسجل أعداد منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة، وفقا لسكاي نيوز. ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.
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فض 3 أفراح وغلق 30 محلًّا خالفوا قرار حظر التجوال في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، حتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال الوجود في الشوارع، وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء. ?ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط وجود موظفي الوحدات المحلية الذين يتابعون قرار الحظر يوميًّا، وتحرير محاضر للمُخالفين، ولغير الملتزمين بالتطبيق الكامل لقرار الحظر داخل قرى المنيا، من خلال وجودهم في الشوارع، وعدم غلق كل المحلات التجارية، فضلًا عن الذين يقيمون الأفراح وسرادقات العزاء.
فيروس كورونا

لمدة 24 ساعة.. الأردن يُعلن حظر التجول الكامل

فرض الأردن حظر تجول كامل، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية، في إجراء لمحاربة فيروس كورونا الجديد. وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوّال المفروض لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخصا بسبب خرقهم إيّاه، وفقا لسكاي نيوز.
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