مقتل 12 شخصا في كينيا خالفوا حظر التجول بسبب كورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ ص

كينيا

قتلت الشرطة الكينية 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجول المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة، بحسب "روسيا اليوم". وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال، أمس الخميس: "هناك العديد من الوفيات، إنها حوالي 15، لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر". وأضاف: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم".

وأوضح الناشط الكيني أن التوجيه بتعليق المحاكم في أعقاب تفشي المرض تحول إلى مخطط لكسب المال، حيث تعتقل الشرطة الناس وتفرض عليهم غرامات مالية كبيرة لأنه لا يمكنهم الطعن في المحكمة.وكانت الحكومة الكينية قد أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس.وحتى مساء أمس الخميس،