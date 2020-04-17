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رغم ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يقرر فتح السوق وعودة الحياة إلى طبيعتها

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ ص
نتنياهو
نتنياهو
تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود، على أن يعرض هذا القرار على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم غد السبت، بحسب "روسيا اليوم. وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة". ولفت البيان إلى أن "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض القطاعات التجارية التي تستطيع مزاولة أعمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة، كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".
وأوضح البيان أنه سيكون بالإمكان الخروج من المنزل للقيام بنشاط رياضي يضم لا أكثر من شخصين وحتى مسافة 500 متر عن المنزل، كما سيسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالدراسة شريطة ان يكون كل طفل على حدة.وأضاف البيان أن الجهات المختصة ستقوم خلال الـ48 ساعة المقبلة "بإعداد مشروع قرار وبمسح المجالات التجارية
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كينيا

مقتل 12 شخصا في كينيا خالفوا حظر التجول بسبب كورونا

قتلت الشرطة الكينية 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجول المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة، بحسب "روسيا اليوم". وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال، أمس الخميس: "هناك العديد من الوفيات، إنها حوالي 15، لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر". وأضاف: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم".
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أستراليا تعتزم إبقاء إجراءات مكافحة تفشي كورونا عاما آخر

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الجمعة أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا فإن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر.
كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
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ألمانيا تسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من 130 ألفا. وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتى الآن 3800 حالة وفاة. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم مليوني مصاب، أكثر من ربع هذا العدد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات تجاوز الثلاثين ألفا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
كورونا

«التعقيم في الشارع»عقوبة مخالفي الحظر الصحي بإسرائيل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفريق خاص من الأشخاص المختصين بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إسرائيل وهم يرشون مواد خاصة للتعقيم على مجموعة من الأفراد في أحد الشوارع، ويظهر في المقطع شخص بلباس خاص يرش مجموعة من الأشخاص الذين تم تجميعهم مع بعض في وسط أحد الشوارع، بمادة خاصة تستخدم للتعقيم في محاربة انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي علق فيه الكثيرون بأن السبب يعود لمخالفة هؤلاء الأشخاص لقواعد الحظر الصحي الذي تفرضه إسرائيل لمنع انتشار الفيروس.
فيروس- كورونا (3)

37 حالة وفاة بكورونا وإغلاق حي المتشددين اليهود في تل أبيب

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مدينة "بني براك" للمتشددين اليهود في تل أبيب، في حين وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 900، وعدد الوفيات إلى 37 في عموم إسرائيل، بحسب "روسيا اليوم". ومنعت الشرطة، بمساعدة وحدات كوماندوز وعناصر من الجيش الإسرائيلي، الدخول إلى مدينة "بني براك" والخروج منها بسبب تفشي وباء كورونا، بينما تم السماح للمتشددين اليهود بالخروج من منازلهم في حالات الضرورة مثل شراء الدواء والغذاء. ونصبت الشرطة 60 حاجزا حول مدينة بني براك منذ ساعات الفجر، ودفعت بحوالي ألف شرطي للمدينة في محاولة لمنع تفشي الفيروس.
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