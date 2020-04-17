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«الوطنية للإعلام» تكشف حقيقة إصابة ممرضة بفيروس كورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ ص
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
كشفت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، بأن إحدي زميلات أطقم تمريض الرعاية الطبية كان آخر حضور لها الرعاية الثلاثاء قبل الماضي 7 أبريل ولم يكن ظهرت عليها أي علامات اشتباه اصابتها بالمرض وهي كانت تحضر يومي الإثنين والثلاثاء نظرا لقيام الرعاية بوقف العمل بالعيادات كإجراء احترازي منذ شهر.
وأكدت الرعاية الطبية بأن الزميلة أجرت بعض الفحوصات الأربعاء الماضي، وهي خارج الرعاية الطبية وتم إجراء مسحه التحليل بمستشفى عين شمس التخصصي وقد تبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.وتتابع الرعاية المخالطين لها في فترة تواجدها علما بأن أعراض المرض تظهر خلال أسبوعين
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«الأوقاف» للمصريين: لا صلاة جمعة في الشوارع أو المنازل

دعت وزارة الأوقاف المسلمين لضرورة الاستجابة لتعليمات غلق المساجد والصلاة في المنازل. وقالت الوزارة، في رسالة لها عبر موقعها الرسمي، إن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد. وأكدت الوزارة أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

حقيقة بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصًا من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة بهضبة أبو طرطور

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك (ش.م.م)، بهضبة أبو طرطور في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة إجمالية قدرها 561000م2، وفقا للحدود والإحداثيات المحددة بالقرار.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (16)

حقيقة تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن منحة الـ500 جنيه

نفت وزارة القوى العامله ما تردد بشأن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه، مُوضحةً أن كل مواطن مستحق للمنحة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف، كما تم تخصيص خط ساخن برقم "142"، لاستعلام المتقدم عن استحقاقه للمنحة، والجهة التي سيصرف منها.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت موريشيوس، اليوم الخميس، تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت حكومة موريشيوس، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن المصابين هم 3 مواطنين، 21 عاما، و25 عاما و59 عاما، عادوا مؤخرا للجزيرة، وقد ثبت إصابة الثلاثة بالفيروس، على الرغم من أنه تم إرسال نتائج الفحص إلى جنوب إفريقيا للتأكد من النتائج. وأوضحت الحكومة: "شخصان كانا يعملان على متن سفن سياحية وآخر قادم من المملكة المتحدة".
مصطفى-مدبولي

غلق المطاعم والمقاهي والمولات 11 ساعة حتى 31 مارس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا ينص في مادته الأولى على أن: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجاري جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
نبيلة-مكرم

الهجرة: 5 أتوبيسات على حدود السودان لعبور العالقين

تابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدء وصول الأتوبيسات المخصصة لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر نظرا للإجراءات التي يتم اتخاذها في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وصول 5 من الأتوبيسات التي تم الإعلان عنها أمام معبر قسطل وفي الطريق إلى حدود معبر وادي حلفا مع الجانب السوداني، استعدادا لنقل الطلبة المصريين وأي من المواطنين القادمين الراغبين في التحرك إلى القاهرة.
كورونا

أول وفاة بفيروس كورونا في المكسيك وروسيا

سجلت في موسكو أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن التقارير الطبية أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب الفيروس حسبما أفاد المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، ونقل المقر عن كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، سفيتلانا كراسنوفا، قولها: "المريضة المسنة (79 عاما) تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وتم وضعها بالعناية المركزة" وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 147 حالة في عموم روسيا.
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