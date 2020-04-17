«الوطنية للإعلام» تكشف حقيقة إصابة ممرضة بفيروس كورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ ص

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كشفت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، بأن إحدي زميلات أطقم تمريض الرعاية الطبية كان آخر حضور لها الرعاية الثلاثاء قبل الماضي 7 أبريل ولم يكن ظهرت عليها أي علامات اشتباه اصابتها بالمرض وهي كانت تحضر يومي الإثنين والثلاثاء نظرا لقيام الرعاية بوقف العمل بالعيادات كإجراء احترازي منذ شهر.

وأكدت الرعاية الطبية بأن الزميلة أجرت بعض الفحوصات الأربعاء الماضي، وهي خارج الرعاية الطبية وتم إجراء مسحه التحليل بمستشفى عين شمس التخصصي وقد تبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.وتتابع الرعاية المخالطين لها في فترة تواجدها علما بأن أعراض المرض تظهر خلال أسبوعين

وأكدت الرعاية الطبية بأن الزميلة أجرت بعض الفحوصات الأربعاء الماضي، وهي خارج الرعاية الطبية وتم إجراء مسحه التحليل بمستشفى عين شمس التخصصي وقد تبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.



وتتابع الرعاية المخالطين لها في فترة تواجدها علما بأن أعراض المرض تظهر خلال أسبوعين آخرهما الإثنين القادم ويتم فورا التعامل مع ايه حالة مشتبهة بتطهير الرعاية الطبية العديد من المرات وتحديد المخالطين وإبلاغ جهة عملهم للراحة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي حرصاً على سلامتهم مع المتابعة وتتواصل الرعاية مع الجهات المعنية بهذا الشأن مؤكدة حرص الوطنية للإعلام على صحة وسلامة العاملين بها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى وتتمني للزميلة الشفاء والسلامة للجميع.



