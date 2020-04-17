جيروزاليم بوست: المغرب يعلق إجلاء الإسرائيليين بسبب خلاف مع الإمارات

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ ص

كورونا

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المغرب علق عملية إجلاء المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أراضيه، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، إثر خلاف اندلع بينه والإمارات، بحسب "روسيا اليوم". وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن القرار المغربي جاء احتجاجا على توصل تل أبيب وأبوظبي إلى اتفاق على إجلاء مواطنيهما من المملكة برحلة مشتركة، دون التنسيق مع الرباط.

وأوضحت الإذاعة أن الإسرائيليين العالقين في المغرب كان من المتوقع أصلا أن يعودوا إلى بلادهم قبل عيد الفصح اليهودي الذي تستمر الاحتفالات به لمدة سبعة أيام اعتبارا من 15 أبريل، لكن عملية الإجلاء تعثرت إثر الحظر على دخول طائرات شركة "إل عال" الإسرائيلية المجال المغربي.وتابع التقرير أن الإمارات التي قد أجلت