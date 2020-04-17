هيئة الدواء: الحديث عن لقاح لفيروس كورونا سابق لأوانه

تحرير:إسلام الشاذلي ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص

كورونا

كشفت هيئة الدواء المصرية، أن الحديث عن أية أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازال سابقا لأوانه، وأنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من أو علاج الإصابة بهذا الفيروس حيث إن جميع الأدوية المطروحة مازالت في إطار الاستخدام التجريبى.

وأكدت الهيئة أنها تتابع باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن، للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التي تجرى حالياً لاختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة، لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم.وناشدت هيئة الدواء المصرية

وأكدت الهيئة أنها تتابع باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن، للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التي تجرى حالياً لاختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة، لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم.



وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمى الخدمات الصحية في هذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار عدوى الفيروس.



جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على صحة وسلامة المواطنين والجهود المبذولة من الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد، والتى تستوجب تكاتف جميع المؤسسات.



