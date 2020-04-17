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هيئة الدواء: الحديث عن لقاح لفيروس كورونا سابق لأوانه

تحرير:إسلام الشاذلي ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص
كورونا
كورونا
كشفت هيئة الدواء المصرية، أن الحديث عن أية أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازال سابقا لأوانه، وأنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من أو علاج الإصابة بهذا الفيروس حيث إن جميع الأدوية المطروحة مازالت في إطار الاستخدام التجريبى.
وأكدت الهيئة أنها تتابع باهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن، للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التي تجرى حالياً لاختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة، لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم.وناشدت هيئة الدواء المصرية
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» للمصريين: لا صلاة جمعة في الشوارع أو المنازل

دعت وزارة الأوقاف المسلمين لضرورة الاستجابة لتعليمات غلق المساجد والصلاة في المنازل. وقالت الوزارة، في رسالة لها عبر موقعها الرسمي، إن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد. وأكدت الوزارة أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

حقيقة بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصًا من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة بهضبة أبو طرطور

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك (ش.م.م)، بهضبة أبو طرطور في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة إجمالية قدرها 561000م2، وفقا للحدود والإحداثيات المحددة بالقرار.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (16)

حقيقة تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن منحة الـ500 جنيه

نفت وزارة القوى العامله ما تردد بشأن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه، مُوضحةً أن كل مواطن مستحق للمنحة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف، كما تم تخصيص خط ساخن برقم "142"، لاستعلام المتقدم عن استحقاقه للمنحة، والجهة التي سيصرف منها.
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كورونا والحجر الصحي (15)

هل تكفي مسافة المترين للوقاية من فيروس كورونا؟

كشف عدد من الباحثين من الجامعة الكاثوليكية البلجيكية والجامعة التقنية الهواندية، أنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، كانت النصيحة الأساسية من الخبراء والأطباء، هي الحفاظ على مسافة تتراوح بين متر ومترين، بين الأشخاص، لضمان عدم عدم التقاط العدوى، مؤكدين أن هذه النصيحة باتت محل شك. وقال هؤلاء الباحثون إن مسافة 1.5 متر لا تكفي للحماية من خطر العدوى بفيروس كورونا، وأوضحوا أن انتقال الفيروس من المصابين إلى الأصحاء أثناء الحركة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك موقعهم وسرعة واتجاه الرياح.
كورونا والحجر الصحي (11)

الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.
الحجر- الصحي (1)

شفاء أول 6 مصابين بكورونا داخل مستشفى العزل بالمنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، شفاء أول 6 مصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر خروجهم جميعًا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
سامح-شكري (2)

إعادة المواطنين المصريين العالقين في دولة مالطا

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في مالطا، اليوم الإثنين، بتسيير رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية Air Malta، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية.
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