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لأول مرة..فيفي عبده تنافس رامز جلال في المقالب

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص
فيفي عبده
فيفي عبده
نالت برامج المقالب شهرة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة في مصر، كما أن الفنان رامز جلال صاحب أشهر سلسلة برامج مقالب، وفي كل عام يشعر الفنانون بالخوف، لأنهم يعلمون جيدًا، أنه سيستخدم حيلة جديدة، ويتمكن من خداعهم، فالموسم الرمضاني القادم، سيطل على الجمهور من خلال "رامز مجنون رسمي"، وبما أن الفنانة فيفي عبده أحد ضحياه، قررت أن تقدم برنامج منافس له في الموسم الرمضاني 2020، المقرر عرضه على قناة mbc ، ويحمل عنوان "خلي بالك من فيفي"، ولكن هل ستنجح فيفي عبده في هذه المنافسة؟.
تحظى الفنانة فيفي عبدة بشهرة كبيرة في الدراما التليفزيونية، كما أنه ذاع صيتها ف الفترة الأخيرة، إذ تنشر مقاطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، وتتحدث مع الجمهور دائمًا، الأمر الذي جعلها تفكر في محتوى مختلف للجمهور، وبالفعل ستقدم برنامج مقالب في رمضان المقبل. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة
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انجى-المقدم-ولد-الغلابة (1)

إنجي المقدم طبيبة نفسية في «لعبة النسيان»

مازل الجميع يستعد للموسم الرمضاني، وهناك من نجح في الهروب من الكورونا، وآخرون لم يتمكنوا من استكمال تصوير مشاهد المسلسلات الخاصة بهم، مثل أحمد عز ومي عز الدين، أما الفنانة إنجي المقدم ستشارك في مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان 2020، ومن الجدير بالذكر، أنها تتميز بمشوار فني رائع، فهي صفية في "ولد الغلابة"، وصوفيا في "ليالي أوجيني"، وخديجة في "حكايات البنات"، وشهيرة في "مكان في القصر"، ويمني في "شربات لوز"، وبجانب نجاحها كممثلة، تمكنت أن تكون أحد المذيعات البارزات في قناة أون تي في.
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بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
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رامز-جلال (2)

بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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بعد «المصير».. محمود حميدة والنبوي في رمضان2020

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وما زال الفنانون يحاولون الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم، وفي نفس الوقت تمكنت بعض المسلسلات أن تهرب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثل "فلانتينو" لعادل إمام، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، فيما يلتقي النجمان محمود حميدة وخالد النبوي من خلال العمل الدرامي "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من إخراج محمد علي
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تأجيل مسلسل «طلقني شكرا» للثنائي فلوكس وهنا شيحة

تضررت العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعلى سبيل المثال من المتوقع عدم عرض مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل، كما أن المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، الذي يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال، توقف تسجيل حلقاته، وكان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، يتمثل في المشكلات التي تندلع بعد الزواج، وتصل إلى الطلاق، ومن المؤكد أن عددا من المسلسلات الأخرى، لن تتمكن من الظهور على الشاشات في رمضان 2020.
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نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.
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