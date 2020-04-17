لأول مرة..فيفي عبده تنافس رامز جلال في المقالب

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

فيفي عبده

نالت برامج المقالب شهرة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة في مصر، كما أن الفنان رامز جلال صاحب أشهر سلسلة برامج مقالب، وفي كل عام يشعر الفنانون بالخوف، لأنهم يعلمون جيدًا، أنه سيستخدم حيلة جديدة، ويتمكن من خداعهم، فالموسم الرمضاني القادم، سيطل على الجمهور من خلال "رامز مجنون رسمي"، وبما أن الفنانة فيفي عبده أحد ضحياه، قررت أن تقدم برنامج منافس له في الموسم الرمضاني 2020، المقرر عرضه على قناة mbc ، ويحمل عنوان "خلي بالك من فيفي"، ولكن هل ستنجح فيفي عبده في هذه المنافسة؟.

تحظى الفنانة فيفي عبدة بشهرة كبيرة في الدراما التليفزيونية، كما أنه ذاع صيتها ف الفترة الأخيرة، إذ تنشر مقاطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، وتتحدث مع الجمهور دائمًا، الأمر الذي جعلها تفكر في محتوى مختلف للجمهور، وبالفعل ستقدم برنامج مقالب في رمضان المقبل. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة