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حقيقة بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص
وزير التموين
وزير التموين
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصًا من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها تشن حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين،
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» للمصريين: لا صلاة جمعة في الشوارع أو المنازل

دعت وزارة الأوقاف المسلمين لضرورة الاستجابة لتعليمات غلق المساجد والصلاة في المنازل. وقالت الوزارة، في رسالة لها عبر موقعها الرسمي، إن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد. وأكدت الوزارة أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة بهضبة أبو طرطور

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك (ش.م.م)، بهضبة أبو طرطور في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة إجمالية قدرها 561000م2، وفقا للحدود والإحداثيات المحددة بالقرار.
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حقيقة تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن منحة الـ500 جنيه

نفت وزارة القوى العامله ما تردد بشأن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه، مُوضحةً أن كل مواطن مستحق للمنحة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف، كما تم تخصيص خط ساخن برقم "142"، لاستعلام المتقدم عن استحقاقه للمنحة، والجهة التي سيصرف منها.
دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» توجه رسالة للجيش الأبيض: فدائية في حب الوطن

وجهت دار الإفتاء المصرية تحية للجيش الأبيض من الأطباء والقائمين بالخدمات الطبية العاملين على مواجهة فيروس كورونا، واصفة إياهم بـ «فرسان الميدان».
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المسجد-الأقصى (1)

تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بفلسطين، اليوم الخميس، إنه تقرر استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفا في بيان له مساء اليوم، أنه قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم ‏تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تماشيا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فسيخ-فاسد‎ (4)

قبل شم النسيم.. حملة على أسواق الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة لفحص الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وكذلك تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة وحي وسط.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: ندعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة الخبز المدعم والتي تتحمله الدولة سنويا تصل لنحو 53.5 مليار جنيه سنويا ، فيما تبلغ فاتورة دعم السلع التموينية نحو 37.5 مليار جنيه. أشار خلال لقائه عبر قناة صدي البلد، إلي أن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى تم إثارته على مدار سنوات ماضية، وعندما ننظر سنجد إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة مع توفير السلع المطلوبة، وتابع الدكتور علي المصيلحي أن هناك 70 مليون مواطن يستفيد من منظومة الخبز المدعم،
فوانيس-رمضان

صيام رمضان في زمن الوباء.. كثرت الاجتهادات وتنوعت الآراء

لم يتبق سوى أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء المعمورة باشتياق شديد من عام إلى آخر، لكن هذا العام يأتي هذا الشهر في ظل انتشار وباء كورونا، الذي خطف أرواح الآلاف ويهدد حياة الملايين في العالم، ولم تكن مصر بعيدة عن خطر الفيروس المستجد، وسط تحذيرات كثيرة من المسؤولين ومطالبات للمواطنين بالتزام منازلهم، والحرص على استمرار تناول الأطعمة والعصائر الطبيعية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي، بالتزامن مع حالة جدل أثيرت بشأن صيام الشهر المعظم وتكهنات رددها البعض عن احتمالية صدور فتاوى بإلغاء الصيام هذا العام بسبب تفشي الوباء، وأحاديث عن منح رخص للأطباء والمرضى تستثنيهم من أحد أركان الإسلام الخمسة.
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