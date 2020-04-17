إيطاليا تختبر تطبيق تتبع المخالطين لتسريع وتيرة الخروج من العزل

تحرير:رويترز ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

إيطاليا

تعتزم إيطاليا استخدام تطبيق للهواتف الذكية طورته شركة بيندنج سبونز التكنولوجية لتتبع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إطار مساعيها لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد. وكانت إيطاليا بؤرة التفشي الأصلية للفيروس في أوروبا وبها ثاني أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد الولايات المتحدة بنحو 22 ألف حالة وفاة. ورغم أن الحكومة مددت الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو أيار، فإنها تبحث سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها قبل أكثر من شهر للحد من انتشار الفيروس.

وقال دومينيكو أركيوري مفوض الحكومة الخاص للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بكورونا لتلفزيون راي الرسمي يوم الخميس ”نحن نعمل على اختبار تطبيق تتبع المخالطين في بعض الأقاليم الإيطالية“.واستخدمت تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من التقنيات على نطاق واسع في الدول الآسيوية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية للمساعدة