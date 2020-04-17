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إيطاليا تختبر تطبيق تتبع المخالطين لتسريع وتيرة الخروج من العزل

تحرير:رويترز ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
إيطاليا
إيطاليا
تعتزم إيطاليا استخدام تطبيق للهواتف الذكية طورته شركة بيندنج سبونز التكنولوجية لتتبع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إطار مساعيها لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد. وكانت إيطاليا بؤرة التفشي الأصلية للفيروس في أوروبا وبها ثاني أعلى معدل وفيات بسبب المرض في العالم بعد الولايات المتحدة بنحو 22 ألف حالة وفاة. ورغم أن الحكومة مددت الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو أيار، فإنها تبحث سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها قبل أكثر من شهر للحد من انتشار الفيروس.
وقال دومينيكو أركيوري مفوض الحكومة الخاص للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بكورونا لتلفزيون راي الرسمي يوم الخميس ”نحن نعمل على اختبار تطبيق تتبع المخالطين في بعض الأقاليم الإيطالية“.واستخدمت تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من التقنيات على نطاق واسع في الدول الآسيوية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية للمساعدة
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هذه طرق فيسبوك لإرشاد متابعيها بمعلومات فيروس كورونا

صرح جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك: "منذ أن أعلن وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في يناير الماضي، ونحن نعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة و الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا." "قمنا حتى الآن بإرشاد 2 مليار شخص إلى مصادر المعلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات الصحية عبر مركز معلومات وباء COVID-19 الخاص بنا، وأيضاً النوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستجرام والتي قام بالنقر عليها أكثر من 350 مليون شخص لـ"معرفة المزيد"."
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الطلب الكبير يدفع هواوي لطرح هاتف Mate 30 Pro في مصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك Huawei عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة في سلسلة “ميت” Mate، وهو هاتف هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro، وتفعيل حملة الحجز المُسبق في السوق المصري ابتداءً من يوم 15 الي يوم 30 أبريل الجاري، وبسعر تنافسي هو 14,999 جنيهاً مصريا. ويتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي Experience Stores وموزعيها المعتمدين، مع عروض وهدايا متميزة للمستهلكين، والتي تشمل سماعة البلوتوث “هواوي فريليس” Huawei Freelace.
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هونر تشرح طرق الاستفادة من مزايا Appgallery

كشفت هونر عن استراتيجياتها الجديدة الخاصه بمنصة HUAWEI AppGallery والتى تتميز بانها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعه التطبيقات ،حيث تمكن بسهولة المستهلكين للوصول اليها مع ضمان الحماية والخصوصية وأمان المستخدمين وذلك الي جانب تزويدهم بتجربة فريدة وذكية. وتصنف HUAWEI AppGallery- ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم وهم Apple store وgoogle play، حيث تتوفر الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ويوفر التطبيق خدمه تقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها.
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هذه طرق فيسبوك لإرشاد متابعيها بمعلومات فيروس كورونا

صرح جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك: "منذ أن أعلن وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في يناير الماضي، ونحن نعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة و الحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا." "قمنا حتى الآن بإرشاد 2 مليار شخص إلى مصادر المعلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات الصحية عبر مركز معلومات وباء COVID-19 الخاص بنا، وأيضاً النوافذ المنبثقة على فيسبوك وإنستجرام والتي قام بالنقر عليها أكثر من 350 مليون شخص لـ"معرفة المزيد"."
Carlcare -2

تعرف على إجراءات تكنوموبايل الوقائية لمواجهة كورونا

أعلنت شركة "تكنوموبايل" إحدى الشركات المتخصصة عالميا فى مجال الهواتف المحمولة والتابعة لمجموعة "ترانشن هولدنج" عن اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الموظفين والعملاء ضد فيروس كورونا COVID-19، وقال كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية "تكنوموبايل" مصر أن مراكز خدمة العملاء "Carlcare" مازالت تعمل بكامل قوتها الاستيعابية ونقدم الدعم الدائم لعملائنا مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية لمنع العدوى ويتم تزويد الموظفين بشكل دائم بكافة المنتجات الصحية0
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بعيدًا عن المنافسة.. جوجل وأبل تتحدان لمواجهة كورونا بهذه المنصة

كشفت شركتي آبل وجوجل عن شراكة استراتجية لإضافة تكنولوجيا إلى منصاتهما عبر الهواتف الذكية تهدف لإنذار المستخدمين حال قيامهم بالتواصل مع شخص حامل لفيروس كورونا المستجد، وبناء على تفعيل هذه التكنولوجيا، فإن "جوجل" و"آبل" ستتمكنان من تعقب ثلاثة مليارات شخص على مستوى العالم، أي ما يعادل ثلث سكان الأرض تقريباً. وأفادت الشركتان التي تعتبران متنافسان في عالم الموبايل، بأن تكنولوجيا التعقب مطورة خصيصاً لكبح انتشار فيروس “كورونا” من خلال تحذير المستخدمين بضرورة الذهاب إلى الحجر الصحي أو عزل أنفسهم بعد التواصل مع شخص مصاب بالفيروس.
فيروس- كورونا (16)

مهندسو مرسيدس يطورون جهازا يساعد المرضى على مكافحة كورونا

كشفت تقارير حديثة عن تطوير مهندسين في كلية لندن الجامعية ومرسيدس فورمولا 1، أداة للمساعدة على التنفس لمرضى كورونا، تسد الفجوة بين قناع الأكسجين وجهاز التنفس الكامل، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، بأن الفريق، الذي يضم أطباء في مستشفى كلية لندن الجامعية، استخدم عملية تسمى الهندسة العكسية لتكييف أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، في محاولة لتجنيب المرضى الوصول إلى مرحلة العناية المركزة.
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