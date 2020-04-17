جريمة

مصرع طفل طلب نزهة على جرار زراعي فسقط أسفله

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص
أرشيفية
أرشيفية
يمتلك أقاربه جرار زراعي قديم، فتلمس الطفل البالغ من العمر 9 سنوات استقلال الجرار، كنوع من التنزه، وبالفعل وافق قريبه سائق الجرار وأركبه، لكن بسبب طبيعة المركبة الصعبة، وحركتها العنيفة، وعدم وجود أماكن ركوب أفراد أمنية بها، سقط الطفل أسفل الجرار، مما تسبب في إصاباته بصورة بالغة ومصرعه على الفور، وأكدت أسرة الطفل وقوع الحادث قضاًء وقدرًا، دون وجود شبهة جنائية أو إلقاء اللوم على قائد الجرار، وحررت قوات مركز شرطة طما بسوهاج، محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفي طما المركزي بوصول الطفل "يوسف.ش.م"  9 سنوات تلميذ ويقيم دائرة مركز طما "جثة هامدة" إدعاء حادث جرار زراعي. وبالفحص وسؤال عمه الطفل "جابر.م.ع"  36 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه حال لهو نجل
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تزوير-أموال-عامة (2)

مباحث الأموال العامة تتصدى لجرائم تزييف العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
جمارك- سفاجا (1)

إحباط تهريب بضائع وأجهزة طبية بـ1.2 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – ملابس جاهزة – أقمشة – كيماويات – أجهزة طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض مليون و 271 ألفا و961 جنيها.
السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (2)

ظواهر سلبية بالجملة..1041 قضية بالمترو والسكة الحديد

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
اعشاب

«دهان عجيب وكبسولة ذكية».. مداهمة مخزن أعشاب بالجيزة

ضربة تموينية ناجحة وجهتها إدارة التموين بالجيزة تنسيقا مع حماية المستهلك وإدارة الطب البيطري، بمداهمة مخزن أعشاب وعطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات تموينية، وضبط كافة المنشآت المخالفة، إذ وردت معلومات أكدتها التحريات والمراقبة أن القائم على المخزن يقوم بتعبئة أعشاب مجهولة المصدر وطرحها للبيع في الأسواق كونها أدوية طبية بدون بيانات بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير شرعية، معرضا حياة المستهلكين للخطر.
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علاج-الحروق (1)

في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
حادث- سير (2)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

شهدت منطقة نقطة الكيلو 80 بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي في يد قائدها، ما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابة جميع مستقليها وهم السائق وزوجته وحماته وطفليه، وأبلغ المارة على الطريق قوات النجدة، وسرعان ما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لانتشال المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تولى رجال الإدارة العامة للمرور رفع السيارة الملاكي من على الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تزاحم السيارات.
حادث -اطباء- المنيا (1)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين في 3 حوادث طرق

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في 3 حوادث طرق متفرقة، اليوم الثلاثاء، وقع أولهما بمركز زفتى بمحافظة الغربية، إذ اصطدمت سيارة نقل "مقطورة" بموتوسيكل يستقله شخصين، ما تسبب في الإطاحة بالأخيرين ومصرعهما على الفور، وتولي رجال الإسعاف نقل الجثتين لمشرحة مستشفى زفتى العام، كما شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، تصادم بين تروسيكل وسيارة أجرة، وأسفر الحادث عن مصرع عامل ونجله، هما على أبوسعود محمد على، 24 عاما، ووالده، أبوالسعود محمد، 60 عاما وإصابة 6 آخرين.
خطف طفل

قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.
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