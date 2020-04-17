مصرع طفل طلب نزهة على جرار زراعي فسقط أسفله

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص

أرشيفية

يمتلك أقاربه جرار زراعي قديم، فتلمس الطفل البالغ من العمر 9 سنوات استقلال الجرار، كنوع من التنزه، وبالفعل وافق قريبه سائق الجرار وأركبه، لكن بسبب طبيعة المركبة الصعبة، وحركتها العنيفة، وعدم وجود أماكن ركوب أفراد أمنية بها، سقط الطفل أسفل الجرار، مما تسبب في إصاباته بصورة بالغة ومصرعه على الفور، وأكدت أسرة الطفل وقوع الحادث قضاًء وقدرًا، دون وجود شبهة جنائية أو إلقاء اللوم على قائد الجرار، وحررت قوات مركز شرطة طما بسوهاج، محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفي طما المركزي بوصول الطفل "يوسف.ش.م" 9 سنوات تلميذ ويقيم دائرة مركز طما "جثة هامدة" إدعاء حادث جرار زراعي. وبالفحص وسؤال عمه الطفل "جابر.م.ع" 36 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه حال لهو نجل