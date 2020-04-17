إنجي المقدم طبيبة نفسية في «لعبة النسيان»

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

إنجي المقدم

مازل الجميع يستعد للموسم الرمضاني، وهناك من نجح في الهروب من الكورونا، وآخرون لم يتمكنوا من استكمال تصوير مشاهد المسلسلات الخاصة بهم، مثل أحمد عز ومي عز الدين، أما الفنانة إنجي المقدم ستشارك في مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان 2020، ومن الجدير بالذكر، أنها تتميز بمشوار فني رائع، فهي صفية في "ولد الغلابة"، وصوفيا في "ليالي أوجيني"، وخديجة في "حكايات البنات"، وشهيرة في "مكان في القصر"، ويمني في "شربات لوز"، وبجانب نجاحها كممثلة، تمكنت أن تكون أحد المذيعات البارزات في قناة أون تي في.

تمكنت الفنانة إنجي المقدم من المشاركة في الموسم الرمضاني لهذا العام، وتواصل الآن تصوير مشاهد دورها في مسلسل "لعبة النسيان"، وبعد أن قدمت دور الفتاة الصعيدية، تجسد في هذا المسلسل شخصية طبيبة نفسية، تسمى بهيرة، وتقوم بمعالجة بطلة العمل، بعد تعرضها لحادثة، و ستشارك في البطولة دينا الشربيني، منى أحمد داود،