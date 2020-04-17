ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل إلى 12 ألفا و855 إصابة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

إسرائيل

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل اليوم الجمعة لتصل إلى 12 ألفا و855 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 148 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية - في بيان أوردته نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تأكيد 264 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولكن تعافى في نفس الوقت 343 مريضًا من إصابتهم بالفيروس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات التعافي اليومية من الفيروس عدد الإصابات الجديدة.

ووفقا للوزارة.. سجلت إسرائيل 12 ألفا و855 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن من بينها 182 حالة خطيرة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 148 حالة وفاة بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً