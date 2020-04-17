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ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل إلى 12 ألفا و855 إصابة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م
إسرائيل
إسرائيل
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل اليوم الجمعة لتصل إلى 12 ألفا و855 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 148 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية - في بيان أوردته نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تأكيد 264 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولكن تعافى في نفس الوقت 343 مريضًا من إصابتهم بالفيروس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات التعافي اليومية من الفيروس عدد الإصابات الجديدة.
ووفقا للوزارة.. سجلت إسرائيل 12 ألفا و855 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن من بينها 182 حالة خطيرة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 148 حالة وفاة بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً
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فيروس- كورونا (7)

ألمانيا الخامسة عالميا في عدد المصابين بكورونا

أظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 3380 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 133830، بحسب "روسيا اليوم". وبحسب آخر البيانات التي نشرها المعهد فإن عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا سجل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 299 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة إلى 3868 حالة.
كورونا والحجر الصحي (4)

348 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضا حادا اليوم الخميس، إذ ارتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد بـ348 حالة وفاة جديدة.
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الصين: مقاضاة أكثر من 2400 شخص في جرائم تتعلق بكورونا

ذكرت النيابة العامة الشعبية العليا بالصين، اليوم الجمعة، أن أجهزة النيابة العامة قاضت 2416 مشتبها به فى 1980 قضية جنائية تتعلق بكوفيد -19 حتى يوم الخميس. ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، وافقت أجهزة النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد على اعتقال 3517 مشتبها به متورطا في مثل هذه الجرائم، حسب الأرقام الواردة من النيابة الشعبية العليا.
نتنياهو (2)

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يقرر فتح السوق وعودة الحياة إلى طبيعتها

تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود، على أن يعرض هذا القرار على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم غد السبت، بحسب "روسيا اليوم. وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة". ولفت البيان إلى أن "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض القطاعات التجارية التي تستطيع مزاولة أعمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة، كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".
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كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
فيروس-كورونا (1)

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
فيروس- كورونا (19)

دراسة جديدة حول فيروس كورونا تفسر سر انتشاره الهائل

عندما يظهر مرض جديد في العالم، يتسابق العلماء في جميع أصقاع الأرض إلى بذل الجهود المكثفة في محاولة اكتشاف ما يمكنهم فعله بشأنه، على أمل توفير طرق جديدة للمساعدة، بحسب "روسيا اليوم". وقام باحثون في جامعة مينيسوتا (UM) بذلك، من خلال دراسة بنية بروتين "spike"، على سطح SARS-CoV-2، على أمل المساهمة في الأساس بتصميم جديد للعقاقير. وبشكل عام، من خلال التعرف على السمات الهيكلية للبروتينات الفيروسية الأكثر أهمية في إقامة اتصال مع الخلايا البشرية، يمكن تصميم العقاقير التي تبحث عنها وتمنع نشاطها، مثل عملية تشويش الرادار، وفقًا للباحث الطبي فانغ لي.
كورونا

للحد من كورونا.. بنما تفرق بين الجنسين في الشارع

أعلنت حكومة بنما، اليوم الأربعاء، عن إجراءات حجر صحي جديدة صارمة، وذلك من خلال فصل المواطنين حسب الجنس في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «روسيا اليوم».
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