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الصين: مقاضاة أكثر من 2400 شخص في جرائم تتعلق بكورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
الصين
الصين
ذكرت النيابة العامة الشعبية العليا بالصين، اليوم الجمعة، أن أجهزة النيابة العامة قاضت 2416 مشتبها به فى 1980 قضية جنائية تتعلق بكوفيد -19 حتى يوم الخميس. ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، وافقت أجهزة النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد على اعتقال 3517 مشتبها به متورطا في مثل هذه الجرائم، حسب الأرقام الواردة من النيابة الشعبية العليا.
وقال المدعي العام إن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى 26 مشتبهاً بهم في جرائم إعاقة الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، مضيفاً أن 572 شخصا حوكموا لعرقلتهم مهام رسمية.وتشمل الانتهاكات الأخرى الإصابات المتعمدة، أو تصنيع أو بيع المنتجات المزيفة أو الرديئة، والعمليات التجارية غير القانونية بما في ذلك التلاعب
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فيروس- كورونا (7)

ألمانيا الخامسة عالميا في عدد المصابين بكورونا

أظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 3380 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 133830، بحسب "روسيا اليوم". وبحسب آخر البيانات التي نشرها المعهد فإن عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا سجل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 299 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة إلى 3868 حالة.
كورونا والحجر الصحي (4)

348 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضا حادا اليوم الخميس، إذ ارتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد بـ348 حالة وفاة جديدة.
كورونا في إسرئيل

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل إلى 12 ألفا و855 إصابة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل اليوم الجمعة لتصل إلى 12 ألفا و855 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 148 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية - في بيان أوردته نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تأكيد 264 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولكن تعافى في نفس الوقت 343 مريضًا من إصابتهم بالفيروس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات التعافي اليومية من الفيروس عدد الإصابات الجديدة.
نتنياهو (2)

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يقرر فتح السوق وعودة الحياة إلى طبيعتها

تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود، على أن يعرض هذا القرار على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم غد السبت، بحسب "روسيا اليوم. وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة". ولفت البيان إلى أن "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض القطاعات التجارية التي تستطيع مزاولة أعمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة، كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".
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كورونا

أمريكا تسجل نحو 33 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة إلى نحو 33 ألفًا. وقالت الجامعة - التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا - إن 4491 أمريكيا توفوا خلال الـ 24 الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.
فيروس كورونا

الصين: 3 وفيات و30 مصابا بكورونا بينهم 25 وافدا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 25 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و332 وفاة و81 ألفا و848 إصابة حتى نهاية يوم أمس السبت، موضحة أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين، فيما جاءت الإصابات المحلية المسجلة وعددها 5 في مقاطعة قوانغدونغ، و تم تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج.
الرئيس-السيسى

السيسي عن أزمة كورونا: ما تحقق جيد ويدعو للاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكل الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان.
نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة عن عودة العالقين في الخارج: نتواصل مع كافة السفارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الرد على كافة طلبات واستفسارات المصريين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم بلدان العالم جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تلقت حتى الآن، 12 ألفًا 121 استفسارًا، و5 آلاف 811 رسالة عبر تطبيق (واتس آب)، و5 آلاف 233 تسجيلاً إلكترونيًا، و706 رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و271 رسالة عبر الإيميل، و90 اتصالاً على الخط الساخن، قائلة: "تلقيت أيضًا، استفسارات واتصالات على هاتفي الخاص من المصريين بالخارج، إلى جانب غرفة العمليات بالوزارة".
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