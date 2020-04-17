«الأوقاف» تطلق الدعوة الإلكترونية استعدادًا لشهر رمضان

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م

وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. وأوضح وزير الأوقاف، أن هذا القرار يأتي في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد .

وأكد وزير الأوقاف، أن عمل هذه الإدارة لن يكون فقط مرتبطًا بالظروف الراهنة، بل سيكون عملها مستمرا، وسيتم التوسع فيه وصولًا بهذه الإدارة إلى إدارة عامة، فإدارة مركزية، فقطاع من أهم قطاعات الوزارة، نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية