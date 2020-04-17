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«الأوقاف» تطلق الدعوة الإلكترونية استعدادًا لشهر رمضان

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. وأوضح وزير الأوقاف، أن هذا القرار يأتي في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد .
وأكد وزير الأوقاف، أن عمل هذه الإدارة لن يكون فقط مرتبطًا بالظروف الراهنة، بل سيكون عملها مستمرا، وسيتم التوسع فيه وصولًا بهذه الإدارة إلى إدارة عامة، فإدارة مركزية، فقطاع من أهم قطاعات الوزارة، نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

صلاة التراويح وجثث ضحايا كورونا.. الحكومة تنفي 15 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
قمامة-زبالة (2)

الحكومة توضح حقيقة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا. وتواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وأن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
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«الأوقاف» للمصريين: لا صلاة جمعة في الشوارع أو المنازل

دعت وزارة الأوقاف المسلمين لضرورة الاستجابة لتعليمات غلق المساجد والصلاة في المنازل. وقالت الوزارة، في رسالة لها عبر موقعها الرسمي، إن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد. وأكدت الوزارة أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.
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حقيقة بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصًا من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الصحة والتعليم.. أهم مستهدفات الحكومة في أزمة كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تقريرا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020 - 2021 فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية فى عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالي المقبل، وذلك فيظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي المقبل مقارنة بالعام الجاري الذي اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بحوالى 211 مليار جنيه.
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رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا

توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما. وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

«خلال 24 ساعة».. 299 وفاة بكورونا في فرنسا

أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الجمعة، تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1995. وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل البلاد إلى 32964 مقابل 29155 حالة سجلت أمس الخميس، وفقا لروسيا اليوم. وتعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل.
هالة-زايد

لماذا تأخر عقد مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا اليوم؟

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن سبب تأخر انعقاد مؤتمر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للإعلان عن آخر إحصاءات فيروس كورونا، هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إذ استمع إلى عرض من وزيرة الصحة خلال الاجتماع، حول موقف الحالات المصابة بالفيروس، وطريقة التعامل معها، والتي أكدت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى مساء أمس، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
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