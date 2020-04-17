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منتج مسلسل «سكر زيادة» يكشف أسماء ضيوف الشرف

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
صادق الصبّاح
صادق الصبّاح
كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة" والذي تخوض به الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد الماراثون الرمضاني، وذلك في لقاء عبر"سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر. وقال"الصباح" إن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا"، مشيرا إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان.
وأضاف "الصبّاح" أن الفنان حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح كانا من المفترض ظهورهم في حلقة واحدة ولكن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية تقرر كتابة حلقات زيادة لـ حمدي الميرغني، كاشفا ان المسلسل يضم بين ضيوفه كلا من ويزو، وحسن شتا. "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد،
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إنجي المقدم طبيبة نفسية في «لعبة النسيان»

مازل الجميع يستعد للموسم الرمضاني، وهناك من نجح في الهروب من الكورونا، وآخرون لم يتمكنوا من استكمال تصوير مشاهد المسلسلات الخاصة بهم، مثل أحمد عز ومي عز الدين، أما الفنانة إنجي المقدم ستشارك في مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان 2020، ومن الجدير بالذكر، أنها تتميز بمشوار فني رائع، فهي صفية في "ولد الغلابة"، وصوفيا في "ليالي أوجيني"، وخديجة في "حكايات البنات"، وشهيرة في "مكان في القصر"، ويمني في "شربات لوز"، وبجانب نجاحها كممثلة، تمكنت أن تكون أحد المذيعات البارزات في قناة أون تي في.
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لأول مرة..فيفي عبده تنافس رامز جلال في المقالب

نالت برامج المقالب شهرة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة في مصر، كما أن الفنان رامز جلال صاحب أشهر سلسلة برامج مقالب، وفي كل عام يشعر الفنانون بالخوف، لأنهم يعلمون جيدًا، أنه سيستخدم حيلة جديدة، ويتمكن من خداعهم، فالموسم الرمضاني القادم، سيطل على الجمهور من خلال "رامز مجنون رسمي"، وبما أن الفنانة فيفي عبده أحد ضحياه، قررت أن تقدم برنامج منافس له في الموسم الرمضاني 2020، المقرر عرضه على قناة mbc ، ويحمل عنوان "خلي بالك من فيفي"، ولكن هل ستنجح فيفي عبده في هذه المنافسة؟.
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بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».
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طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «سكر زيادة»

تعرضت الدراما والسينما على مستوى العالم لضربة قوية، بعد تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما دفع القائمين على المسلسلات في مصر، إلى اتخاذ قرارات بوقف التصوير اتباعا للإجراءات الإحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض مسلسلات موسم رمضان في الهروب من أزمة كورونا، مثل مسلسل «فلانتينو، وولاد إمبابة، وسكر زيادة»، ليحلق بهم مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي.
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محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
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