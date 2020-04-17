منتج مسلسل «سكر زيادة» يكشف أسماء ضيوف الشرف

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

صادق الصبّاح

كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة" والذي تخوض به الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد الماراثون الرمضاني، وذلك في لقاء عبر"سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر. وقال"الصباح" إن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا"، مشيرا إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان.

وأضاف "الصبّاح" أن الفنان حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح كانا من المفترض ظهورهم في حلقة واحدة ولكن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية تقرر كتابة حلقات زيادة لـ حمدي الميرغني، كاشفا ان المسلسل يضم بين ضيوفه كلا من ويزو، وحسن شتا. "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد،