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الحكومة توضح حقيقة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م
قمامة
قمامة
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا. وتواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وأن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.

وتناشد الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللتأكد من أي معلومات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة(eeaa.gov.eg).

 


مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

صلاة التراويح وجثث ضحايا كورونا.. الحكومة تنفي 15 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
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«الأوقاف» تطلق الدعوة الإلكترونية استعدادًا لشهر رمضان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. وأوضح وزير الأوقاف، أن هذا القرار يأتي في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد .
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«الأوقاف» للمصريين: لا صلاة جمعة في الشوارع أو المنازل

دعت وزارة الأوقاف المسلمين لضرورة الاستجابة لتعليمات غلق المساجد والصلاة في المنازل. وقالت الوزارة، في رسالة لها عبر موقعها الرسمي، إن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد. وأكدت الوزارة أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.
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حقيقة بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن بيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع لحوم فاسدة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يأتي نتيجة لتوافر مخزون استراتيجي كبير منها، حرصًا من الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
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العاملون بالرئاسة يتبرعون بـ20% من رواتبهم للعمالة غير المنتظمة

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن العاملين برئاسة الجمهورية قرروا التبرع بنسبة 20% من رواتبهم لصالح صندوق تحيا مصر لمده 3 أشهر، مشيرا في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن القرار جاء بمبادرة من العاملين بالرئاسة لصالح العمالة غير المنتظمة الذين تأثرت دخولهم بأزمة فيروس كورونا المستجد.
الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء

3 شهداء و43 مصابا.. «الأطباء» تكشف حصيلة ضحايا كورونا من الجيش الأبيض

أصدرت نقابة الأطباء، اليوم السبت، بيانا رسميا، كشفت فيه حصيلة ضحايا الجيش الأبيض من فيروس كورونا منذ ظهوره في مصر، مشيرة إلى أنه طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، فإن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بالفيروس المستجد، هو إصابة 43 طبيبًا واستشهاد 3 أطباء، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل، وأضافت النقابة أن "الحصر ما زال مستمرا ومرشحا للزيادة"، داعية وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبيه أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم بواجبها النقابي حيال أسرهم.
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حقيقة توقف مشروعات مترو الأنفاق بسبب كورونا

نفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا. وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله غير صحيح، وكافة مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف. وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها دون توقف.
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الوزراء ينفي صرف منحة العمالة غير المنتظمة من البنوك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك المصرية. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، موضحًا أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وأن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".
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