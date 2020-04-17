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الهروب إلى يوتيوب.. سلاح المطربين للنجاة والجمهور «كسبان»

شرارة تامر عاشور تنعش سوق المشاهدات.. و«روف» مسار إجبارى الأغرب.. ومبارزة صوتية دينية.. محمد ثروت بعد تصدر التريند: نصر كبير جدا
تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
يوتيوب
يوتيوب
ألقى فيروس كورونا بظلاله الحزينة على الساحة الفنية، وما تبعه من تداعيات أشدها تأثيرا فرض حظر التجوال، مما دفع غالبية النجوم لإلغاء حفلاتهم، وأجبر «كورونا» المطربين على الهروب إلى موقع "يوتيوب" للخروج من المأزق، فوجدوا ضالتهم المنشودة فى حفلات «الأون لاين» للتواصل مع الجمهور، وتخفيف وطأة جلوسهم فى المنازل، وسط تساؤلات عما إذا كان سلاح تلك الحفلات قد صب فى مصلحة المطربين واكتساب قاعدة جماهيرية جديدة أم فى مصلحة الجمهور الذى يشاهد مطربه المفضل «مجانا» دون «تيكيت»؟
انطلاقة تامر عاشور شرارة «الأون لاين» الأولى بدأها المطرب تامر عاشور وحقق حفله الأول مليون مشاهدة -فى أقل من 24 ساعة- منحته صدارة «تريند» موقع الفيديوهات الأشهر، ما دفعه للإعلان عن استعداده لإقامة ثانى حفلاته الغنائية «أون لاين» فى منطقة أهرامات الجيزة، وهو الأمر
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تامر حسنى

تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني

كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر". وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

إيناس عبد الدايم: الحفلات «الأونلاين» كانت حلمًا.. وهدفى اقتحام البيوت

لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل، وللحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «الثقافة بين إيديك .. خليك فى البيت»، وبثت مجموعة حفلات «أون لاين»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، واستطاعت الحفلات لفت الأنظار واستحوذت على إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى. الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كشفت فى حوارها لـ«التحرير» كواليس المبادرة، واليوم الأول فى بث الحفلات، والردود الطيبة التى أكدت نجاح المبادرة، مؤكدة استمرارها خلال شهر رمضان الكريم، وتحدثت عن إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة الدولة فى التصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وإلى نص الحوار.
أحمد-شيبة

أحمد شيبة يُغني تتر مسلسل «الفتوة»

طرحت شركة سينرجي أغنية مسلسل «الفتوة» للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة، والأغنية من تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وغناء الفنان أحمد شيبة، وفي وقت سابق نشر المؤلف هاني سرحان، برومو المسلسل، وكشف البرومو عن صراع الفتوات في الحارة الشعبية في جو من الإثارة والأكشن. ويجسد الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية «حسن الجبالي»، وأحمد صلاح حسني يجسد شخصية «عزمي أبو شديد»، ومي عمر تجسد شخصية فتاة تدعى «ليل».
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محمد ثروت

محمد ثروت يتصدر جوجل بعد حفل ليلة النصف من شعبان

تصدر المطرب محمد ثروث، مؤشر البحث على جوجل بعد أن أحيا حفلا "أون لاين" بعنوان "مناجاة "ضمن حفلات الانشاد الديني بمناسبة ليلة النصف من شعبان. وقدم "ثروت"عددا من الأناشيد الدينية منها "لأجل النبي، وقمرا سيدنا النبي، ومولاي. وشارك "ثروت" في الحفل المنشد مصطفى عاطف، ووائل الفشني، والشيخ إيهاب يونس لأول مرة في مبارزة صوتية في التواشيح والمديح والابتهالات. وفي السياق ذاته، تبذل وزارة الثقافة المصرية قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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