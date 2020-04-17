الهروب إلى يوتيوب.. سلاح المطربين للنجاة والجمهور «كسبان»

شرارة تامر عاشور تنعش سوق المشاهدات.. و«روف» مسار إجبارى الأغرب.. ومبارزة صوتية دينية.. محمد ثروت بعد تصدر التريند: نصر كبير جدا

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

ألقى فيروس كورونا بظلاله الحزينة على الساحة الفنية، وما تبعه من تداعيات أشدها تأثيرا فرض حظر التجوال، مما دفع غالبية النجوم لإلغاء حفلاتهم، وأجبر «كورونا» المطربين على الهروب إلى موقع "يوتيوب" للخروج من المأزق، فوجدوا ضالتهم المنشودة فى حفلات «الأون لاين» للتواصل مع الجمهور، وتخفيف وطأة جلوسهم فى المنازل، وسط تساؤلات عما إذا كان سلاح تلك الحفلات قد صب فى مصلحة المطربين واكتساب قاعدة جماهيرية جديدة أم فى مصلحة الجمهور الذى يشاهد مطربه المفضل «مجانا» دون «تيكيت»؟

انطلاقة تامر عاشور شرارة «الأون لاين» الأولى بدأها المطرب تامر عاشور وحقق حفله الأول مليون مشاهدة -فى أقل من 24 ساعة- منحته صدارة «تريند» موقع الفيديوهات الأشهر، ما دفعه للإعلان عن استعداده لإقامة ثانى حفلاته الغنائية «أون لاين» فى منطقة أهرامات الجيزة، وهو الأمر

انطلاقة تامر عاشور

شرارة «الأون لاين» الأولى بدأها المطرب تامر عاشور وحقق حفله الأول مليون مشاهدة -فى أقل من 24 ساعة- منحته صدارة «تريند» موقع الفيديوهات الأشهر، ما دفعه للإعلان عن استعداده لإقامة ثانى حفلاته الغنائية «أون لاين» فى منطقة أهرامات الجيزة، وهو الأمر الذى دفع بعض المطربين للسير على خطى «التجربة العاشورية».

وعلى خطى تامر عاشور أحيت مى كساب حفلا غنائيا عبر قناتها الرسمية على

«يوتيوب» بمشاركة فرقتها الموسيقية، مؤكدة أنهم اتخذوا إجراءات التعقيم كافة، مع الاستعانة بطبيب من وزارة الصحة للإشراف على أعمال الوقاية من كورونا، وحرصت «كساب» على قراءة تعليقات المتابعين بين حين وآخر وتغنى ما يطلبه جمهورها.

المطرب أحمد جمال أيضا، أحيا حفلا غنائيا «أون لاين» عبر حساب أنغامى بموقع إنستجرام، وقدم باقة من أجمل أغنياته بجانب العزف على آلة العود.

ومن داخل منزله قدم رامى عياش حفلا «أون لاين» بثه عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»، وعزف على أكثر من آلة موسيقية، وغنى باقة من أجمل وأروع أغانيه أبرزها: «اشتقتلك، بحب الناس الرايقة، يا مسهر عينى».

والفنان على الحجار لم ينس جمهوره وقدم حفلا «أونلاين» عبر قناته بموقع

«يوتيوب»، تلاه بآخر، وتألق من خلاله بباقة لامعة من أجمل أغانيه، بجانب حفلاته التى بثتها وزارة الثقافة.

حفل على الروف

فريق «مسار إجبارى» قدم حفلا غنائيا بذات الطريقة تحت اسم «الحفلة فى البيت مع مسار إجبارى»، وقدم الفريق عددا من أشهر أغانيها التى طلبها الجمهور، ليصبح الفريق الغنائى الوحيد الذى لجأ أفراده لـ«حفلات الأون لاين» منذ بدء أزمة كورونا.

وعن كواليس الحفل، قال المنتج عمر سامى ومدير فريق مسار إجبارى، إن فيروس كورونا تسبب فى وقف عدة تجارب مع فنانين، وحفلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى ألقى بظلاله على أعضاء الفرقة ماديا وفنيا «لأن الناس مضغوطة محدش عارف هيتقبلوا أغانى جديدة فى ظل الظروف الحالية»، ومن هنا بدأت الفكرة فى تقديم حفلة أون لاين «قولنا هنروح للناس لحد عندهم، فكرنا نصور على البحر فى مكان بعيد ولم نتمكن بسبب الحظر».

وأضاف «سامى»، فى تصريحات لـ«التحرير»، أنه كان لا بد من التفكير فى الخروج بالحفل بأقل التكاليف، إذ يتحملون تكاليف الإنتاج خاصة الاحتياج لسرعة إنترنت فائقة، لافتا إلى أنه تم بث الحفل من «روف» منزل محمود صيام عازف الجيتار بالفرقة؛ لقربه من الاستوديو وكان البث على قناة الفريق على اليوتيوب، مؤكدا: «كنا حريصين يكون الحفل مجانيا للجمهور، واتعرض علينا بعدها اللى عايز يتفرج تانى يبقى باشتراك، الحمد لله الحفلة نجحت وحققت صدى كويس عند الناس وبأقل الإمكانيات».

«محتاجين نكمل ونفضل على الساحة»، أشار المنتج عمر سامى إلى أنهم أنتجوا بعد الحفلة فيديو كليب يحمل اسم «رغم المسافة» مع الفنانة أسماء أبو اليزيد وتم تصويره وتسجيله وعمل المونتاج عن بعد، شارحا: «كل عضو فى الفرقة صور نفسه بالموبايل وهو بيغنى من بيته من غير ما نتقابل»، مختتما حديثه: «عندنا خطة جديدة وهنكمل.. مسار إجبارى عمره 15 سنة».

مشروع الحفلة

أطلق مهندس الصوت والمنتج هانى محروس مالك شركة «NJ music production»، مشروع «الحفلة» ليتم من خلاله بث حفلات لعدد من المطربين عبر قناة الشركة على موقع «يوتيوب»، وكانت أولاها من نصيب المطرب مصطفى حجاج وغنى بطريقة «لايف ميوزك» لتوصيل حالة الحفل بشكل كامل للجمهور، ويستعد المرطب الشاب لإحياء حفل ثان عن طريق تقنية «لايف ستريمنج» التى تتيح له إمكانية الرد على جمهوره.

ليلة دينية

تحت عنوان «مناجاة» قدم المطرب محمد ثروت حفلا «أون لاين» ضمن حفلات الإنشاد الدينى بمناسبة ليلة النصف من شعبان، أدى خلالها عددا من الأناشيد المميزة منها: «لأجل النبى، قمر سيدنا النبى، مولاى»، وشارك فى الحفل المنشدون مصطفى عاطف، ووائل الفشنى، والشيخ إيهاب يونس لأول مرة فى مبارزة صوتية فى التواشيح والمديح والابتهالات.

وأعرب «ثروت» عن سعادته الغامرة بتفاعل الجمهور معه ليتصدر الحفل «تريند يوتيوب» بعد ساعات قليلة من بثه على الهواء، وهو لم يحدث من قبل للمحتوى الدينى، واصفا الأمر بـ«نصر كبير جدا، ودليل أن الجمهور عندما يكون له غرض فى نجاح شىء يستطيع فعل ذلك، ومن شجعنى على بث هذا الحفل هو ابنى أحمد منتج الحفل».

وحقق الحفل مليون مشاهدة وقت إذاعته مما دفع نجل المطرب محمد ثروت للتفكير فى عمل جديد سيكون مفاجأة، وأوضح «ثروت»، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»:«الحمد لله الحفلة وصلت للناس، ولفتت نظر العالم كله».

وبسؤاله عن سر التفاعل الكبير من الجمهور، قال «ثروت» إن الإنسان سيعاود إدراجه وأصوله مرة أخرى، لأن ما يحدث الآن غير مسبوق، وليس لنا ملاذ غير الله بصرف النظر عن أغنية دينية أو الديانة، لأن هناك قوى عظمى يجب أن نتذلل ونطلب منها الصفح والغفران، فما يحدث على سطح الكرة الأرضية لم يحدث منذ فجر التاريخ.