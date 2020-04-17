ابتعد عن الأطعمة المجمدة..تصيبك بـ4 أمراض خطيرة

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م

الأطعمة المجمدة

نميل إلى تناول الأطعمة المجمدة دائمًا، وفي مثل هذه الاوقات، من المؤكد أنها أصبحت جزء من نظامنا الغذائي ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن لها آثار ضارة متعددة على صحتك، كما أنها تفقدك العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، لذا عليك بتجنب تناولها، واستبدلالها بالخضراوات والفواكه الطازجة، لأن الإفراط في استهلاكها يؤثر على صحة القلب، وتحدث خلل في توازن ضغط الدم، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".

نشعر بالملل في هذه الفترة نتيجة البقاء بالمنزل، بعد تفشي فيروس الكورونا، لذا نلجأ إلى تناول الطعام بمختلف أشكاله، ولا نضع صحتنا في اعتبارنا، وفي نفس الوقت، ظهرت بعض الدراسات التي تحذر من تناول الأطعمة المجمدة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من النشويات، التي تؤثر على الجلوكوز بالدم، وبالتالي تزيد من خطورة