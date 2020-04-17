صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

ابتعد عن الأطعمة المجمدة..تصيبك بـ4 أمراض خطيرة

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م
الأطعمة المجمدة
الأطعمة المجمدة
نميل إلى تناول الأطعمة المجمدة دائمًا، وفي مثل هذه الاوقات، من المؤكد أنها أصبحت جزء من نظامنا الغذائي ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن لها آثار ضارة متعددة على صحتك، كما أنها تفقدك العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، لذا عليك بتجنب تناولها، واستبدلالها بالخضراوات والفواكه الطازجة، لأن الإفراط في استهلاكها يؤثر على صحة القلب، وتحدث خلل في توازن ضغط الدم، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
نشعر بالملل في هذه الفترة نتيجة البقاء بالمنزل، بعد تفشي فيروس الكورونا، لذا نلجأ إلى تناول الطعام بمختلف أشكاله، ولا نضع صحتنا في اعتبارنا، وفي نفس الوقت، ظهرت بعض الدراسات التي تحذر من تناول الأطعمة المجمدة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من النشويات، التي تؤثر على الجلوكوز بالدم، وبالتالي تزيد من خطورة
اقرأ المزيد
دراسة-جدوى-مصنع-إنتاج-القفازات-الجراحية

لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
فيروس كورونا

لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
كورونا والحجر الصحي (5)

دقته تقترب من 100%.. ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا

تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسي للطب الوراثي من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
اقرأ المزيد من الأخبار
فوائد-البيض

لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
فيروس كورونا

لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
الوزن الزائد

أين تذهب الدهون عندما تفقد الكثير من وزنك؟

أصبح فقدان الوزن مثل الهوس لدى العديد من الأشخاص، وتوجد الآن العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في خسارة الكيلوجرامات بشكل سريع، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، ونظام الكيتو الأشهر في العالم، والأنظمة النباتية، التي نالت إعجاب الجميع، ولكن كن على دراية أن الأنظمة الغذائية لا تناسب جميع الأجسام، فلكل جسم نظام غذائي خاص به، فعليك بالبحث جيدا لاختيار ما يناسبك، ولكن هل فكرت مسبقا في أين تذهب الدهون التي نخسرها؟، وهذا ما حاول خبراء الصحة توضحيه، نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
زيت-التامانو

اهتم بالزيوت النباتية.. تحمي القلب والمخ

يبنغي الاهتمام بصحتنا جيدا في هذه الفترة، للتعزيز من قدرة الجهاز المناعي، ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا لا بد من تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الهامة، مثل فيتامين C، والحديد والبروتين والزنك، والابتعاد عن المثلجات، والاهتمام بالسوائل، وفي الآونة الأخيرة، وضح العديد من الأطباء أهمية استخدام الزيت النباتي يوميا، وذلك لفوائده المتعددة، التي تتمثل في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]