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لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
فوائد البيض
فوائد البيض
يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
ستشعر بالدهشة عندما تعرف، أنه يتم تقديم البيض في الحجر الصحي حول العالم، لمرضى فيروس الكورونا التاجي، للمساعدة في التسريع من عملية الشفاء، وذلك لأنه غني بعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، والبروتين والسيلينيوم، وفيتامين A، B، K، لذا ينصح
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تناول السلطة بالخس..تساعد على النوم وتحمي من السرطان

هل يمكنك تخيل سلطتك المفضلة أو البرجر بدون أوراق لذيذة من الخس؟ يعتبر الخس أحد الخضراوات الهامة، التي يحتاجها الجسم، لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة، التي تساعد على زيادة معدلات الشبع، وتعزز من عملية الهضم، وتحميك من الإمساك، ويمنح الجسم الكميات المرجوة من الماء، ومؤخرًا كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أنه يساعد في التعزيز من النوم، إضافة إلى كونه فعال في الحماية من السرطان، وذلك لأنه غني بمضدات الأكسدة "بيتا كاروتين"، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

هل غسل الفواكه والخضراوات بالصابون آمن؟

انتشر الذعر والخوف بين الشعوب، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، ما جعل الجميع يلتزم المنزل، ويحافظ على إجراءات الوقاية، بما في ذلك غسل اليدين جيدا، والاهتمام بنظافة الوجه والبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي جعل الأسر العربية تستخدم المطهرات في تنظيف الأرضيات والأسطح، ولكن في الآونة الأخيرة، أثيرت بعض التساؤلات حول غسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وهل هو آمن أم لا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
زيت-التامانو

اهتم بالزيوت النباتية.. تحمي القلب والمخ

يبنغي الاهتمام بصحتنا جيدا في هذه الفترة، للتعزيز من قدرة الجهاز المناعي، ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا لا بد من تناول أطعمة غذائية غنية بالعناصر الهامة، مثل فيتامين C، والحديد والبروتين والزنك، والابتعاد عن المثلجات، والاهتمام بالسوائل، وفي الآونة الأخيرة، وضح العديد من الأطباء أهمية استخدام الزيت النباتي يوميا، وذلك لفوائده المتعددة، التي تتمثل في تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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دراسة-جدوى-مصنع-إنتاج-القفازات-الجراحية

لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
فيروس كورونا

لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
كورونا

دواء أم سم..عقار قمل الرأس يستخدم في علاج الكورونا

يحاول العلماء والأطباء الآن، البحث عن دواء فعال، لمواجهة فيروس الكورونا في البلاد، فقالت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا، يعتبر فعال بشكل كبير، ومازلت تجري عددًا من الاختبارات السريرية، للتأكد من صحة ذلك، أما إسرائيل، فاستلمت شحنات مواد خامة من الهند، لتصنع الدواء في معاملها، وبالنسبة لأستراليا، فتوصلت إلى عقار لن تصدقه، وهو "إيفرمكتين"، المستخدم في التخلص من قمل الرأس، وليس ذلك فقط، بل أكدت بعض الأبحاث فاعليته في التعامل مع الكورونا، نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
مرضى الربو

ابتعد عن الدخان والزحام.. روشتة صحية لمرضى الربو

توجد فئة من الأشخاص هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا، على سبيل المثال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة-كأمراض القلب والسكري وضغط الدم، لذا ينصح باتباع الإجراءات الوقائية، المتمثلة في الابتعاد عن الزحام والتجمعات، والبقاء بالمنزل، و غسل اليدين جيدًا، والاهتمام بنظافة البيت، ولكن هل مرضى الربو عرضة للإصابة أيضًا؟ أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن مرضى الجهاز التنفسي بشكل عام، هم الأكثر عرضة للإصابة، وبالتالي لابد من اتباع روتين وقائي يومي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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