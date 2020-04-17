لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

تحرير:إسراء سليمان ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

فوائد البيض

يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".

ستشعر بالدهشة عندما تعرف، أنه يتم تقديم البيض في الحجر الصحي حول العالم، لمرضى فيروس الكورونا التاجي، للمساعدة في التسريع من عملية الشفاء، وذلك لأنه غني بعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، والبروتين والسيلينيوم، وفيتامين A، B، K، لذا ينصح