مكة تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

مكة

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس، بسحب وكالة "سبق" السعودية. وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1584 حالة، منها 1434 حالة نشطة.



وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 125 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 25 حالة بعد أن سجلت أمس وفاة واحدة.مكة المكرمةفيروس كورونا الجديد

