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مكة تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
مكة
مكة
سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس، بسحب وكالة "سبق" السعودية. وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1584 حالة، منها 1434 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 125 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 25 حالة بعد أن سجلت أمس وفاة واحدة.مكة المكرمةفيروس كورونا الجديد
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 4663 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4663، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة، حيث أن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لحالات (كوفيد-19) مؤكَّدة، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين. وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للحجر الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
الشرطة-التونسية

إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الداخلية التونسية في بيان لها نشرته أمس الخميس على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي". وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
كورونا والحجر الصحي (3)

جيروزاليم بوست: المغرب يعلق إجلاء الإسرائيليين بسبب خلاف مع الإمارات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المغرب علق عملية إجلاء المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أراضيه، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، إثر خلاف اندلع بينه والإمارات، بحسب "روسيا اليوم". وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن القرار المغربي جاء احتجاجا على توصل تل أبيب وأبوظبي إلى اتفاق على إجلاء مواطنيهما من المملكة برحلة مشتركة، دون التنسيق مع الرباط.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
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فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: محاصرة إصابات كورونا تحتاج لمدة 4 أشهر وسنة

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس المستجد، مؤكدا أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا، معربا عن أسفه لعدم تعامل البعض مع تلك الأزمة الصحية بالجدية الكافية، مشيرًا أن معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعا وهذا لا يحقق الهدف المطلوب. وأشار أن البعض لم يلتزم للأسف بمنع التجمعات والمخالطة، لافتًا أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي، موضحًا أن محاصرة الإصابات قد تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة.
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