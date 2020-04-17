ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 4663 حالة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٤ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4663، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة، حيث أن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لحالات (كوفيد-19) مؤكَّدة، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين. وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للحجر الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

عزت الوزارة الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة لأسباب عدة منها أن انتشار الفيروس بدأ يدخل في مرحلة الذروة، أي (أعلى موجة تصيب البلاد) والتي قد تستمر في الزيادة لفترة قبل أن تبدأ بالانخفاض.ونوهت الوزارة بأنه تم شفاء 49 حالة من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 464 حالة.ودعت