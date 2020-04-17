كينو وحجازي.. 6 لاعبين عرضهم الأهلي على فايلر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م

فايلر والخطيب

يبدو أن هناك معلومات لدى المسؤولين بالنادي الأهلي، أن مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر، أصبح في علم الغيب ولا أحد يعلم متى يخرج قرار استئناف النشاط بشكل طبيعي، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وبالفعل جلسات المسؤولين في النادي الأهلي مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعقد بشكل مستمر، وهناك مشاورات عديدة بين لجنة التخطيط بالأهلي ولجنة التعاقدات وفايلر مستمرة بشكل دائم.

طلبات فايلر البداية عند فايلر، والذي بدوره رفع تقرير مفصل للجنة التخطيط، عن احتياجاته في الموسم الجديد، والمراكز التي تحتاج تدعيم خلال الميركاتو الصيفي. وأكد السويسري في تقريره، أنه يحتاج لمدافع وظهير أيمن وجناح أيسر في حالة رحيل رمضان صبحي، وبرر احتياجه لقلب دفاع، في ظل عدم معرفته المستوى الذي سيعود