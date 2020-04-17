كينو وحجازي.. 6 لاعبين عرضهم الأهلي على فايلر

يبدو أن هناك معلومات لدى المسؤولين بالنادي الأهلي، أن مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر، أصبح في علم الغيب ولا أحد يعلم متى يخرج قرار استئناف النشاط بشكل طبيعي، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وبالفعل جلسات المسؤولين في النادي الأهلي مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعقد بشكل مستمر، وهناك مشاورات عديدة بين لجنة التخطيط بالأهلي ولجنة التعاقدات وفايلر مستمرة بشكل دائم.
طلبات فايلر
البداية عند فايلر، والذي بدوره رفع تقرير مفصل للجنة التخطيط، عن احتياجاته في الموسم الجديد، والمراكز التي تحتاج تدعيم خلال الميركاتو الصيفي.
وأكد السويسري في تقريره، أنه يحتاج لمدافع وظهير أيمن وجناح أيسر في حالة رحيل رمضان صبحي، وبرر احتياجه لقلب دفاع، في ظل عدم معرفته المستوى الذي سيعود
طلبات فايلر
البداية عند فايلر، والذي بدوره رفع تقرير مفصل للجنة التخطيط، عن احتياجاته في الموسم الجديد، والمراكز التي تحتاج تدعيم خلال الميركاتو الصيفي.
وأكد السويسري في تقريره، أنه يحتاج لمدافع وظهير أيمن وجناح أيسر في حالة رحيل رمضان صبحي، وبرر احتياجه لقلب دفاع، في ظل عدم معرفته المستوى الذي سيعود به سعد سمير والذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى أنه يتبع استراتيجية جديدة وهو استغلال اللاعبين في الفريق في أكثر من مركز.
وينوي فايلر الاعتماد على أيمن أشرف كظهير أيسر بديلا لعلي معلول، ويكون محمود متولي إضافة في خط الوسط المدافع، لحين عودة حمدي فتحي ومحمد محمود من الإصابة.
لم يطلب المدير الفني، تدعيم في مركز حراسة المرمى ولا تدعيم في مركز رأس الحربة في الوقت الحالي، وأنه في حالة حدوث أي تطورات سيبحث موقف صلاح محسن المعار لصفوف سموحة.
رد لجنة التخطيط
عرضت لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح عدة لاعبين في مركز المدافع على رأسهم أحمد حجازي، لاعب ويست بروميتش وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، وفي مركز الظهير الأيمن عرضت رجب بكار لاعب بيراميدز، ووجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي.
في مركز الجناح تواجد البرازيلي ماركوس كينو لاعب بيراميدز والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتي وتواجد لاعب أجنبي آخر من الدرجة الأولى.
وتنتظر لجنة التخطيط رد رينيه فايلر، وتحديد اللاعبين الذي يريدها السويسري معه في الفترة المُقبلة.