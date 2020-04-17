رياضة

كينو وحجازي.. 6 لاعبين عرضهم الأهلي على فايلر

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م
فايلر والخطيب
فايلر والخطيب
يبدو أن هناك معلومات لدى المسؤولين بالنادي الأهلي، أن مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر، أصبح في علم الغيب ولا أحد يعلم متى يخرج قرار استئناف النشاط بشكل طبيعي، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وبالفعل جلسات المسؤولين في النادي الأهلي مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعقد بشكل مستمر، وهناك مشاورات عديدة بين لجنة التخطيط بالأهلي ولجنة التعاقدات وفايلر مستمرة بشكل دائم.
طلبات فايلر البداية عند فايلر، والذي بدوره رفع تقرير مفصل للجنة التخطيط، عن احتياجاته في الموسم الجديد، والمراكز التي تحتاج تدعيم خلال الميركاتو الصيفي. وأكد السويسري في تقريره، أنه يحتاج لمدافع وظهير أيمن وجناح أيسر في حالة رحيل رمضان صبحي، وبرر احتياجه لقلب دفاع، في ظل عدم معرفته المستوى الذي سيعود
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ربيع ياسين

ربيع ياسين: إلغاء الدوري ظلم كبير.. والأهلي لم يقصر مع فتحي

هو واحد من أبرز اللاعبين والمدربين فى تاريخ الكرة المصرية، عرف عنه الخلق والتدين والهدوء، يعمل فى صمت دائم وصاحب إنجازات مع منتخبات الناشئين أبرزها فوز الفراعنة ببطولة إفريقيا عام 2013.. هو ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر 2001، الذى يطمح الجميع فى إنجاز جديد يحققه مع هذا الجيل خاصة بعد ظهوره بشكل لافت فى أكثر من مرة. تواصلت «التحرير» مع ربيع ياسين، وتحدثنا معه عن كيف يعمل مع لاعبيه فى ظل تفشى فيروس كورونا، وموقفه من إلغاء الدورى وأزمة تجديد تعاقد أحمد فتحى وحسام عاشور لاعبى الأهلى. وجاء نص الحوار كالتالى..
محمد-الننى

هل يرحل محمد النني عن بيشكتاش التركي؟

حدد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي قائمة تضم 7 لاعبين سيرحلون عن صفوف النسور في الموسم المقبل، ووجد المحترف محمد النني ضمن القائمة المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته من أرسنال الإنجليزي. وسيكون هناك تغيير في شكل الفريق بدءا من الموسم المقبل عقب تحسن النتائج تحت قيادة سيرجين، إذ تتعامل الإدارة وفقا لتقرير قدمه التركي. وأكد موقع "nethaber" التركي أن الألماني يأتي لوريس كاريوس على رأس القائمة بعد نهاية إعارته من ليفربول الإنجليزي.
دورى-ابطال-اوروبا

«يويفا» يبحث حلولا لاستكمال التشامبيونزليج

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة بطولة صغيرة مجمعة لإنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت فيه أن الكيان الحاكم لكرة القدم في أوروبا سيناقش عدة خطط خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة في الأسبوع المقبل، وسيكون على رأسها كيفية إنهاء موسم دوري أبطال أوروبا. وفتح ذلك الباب أمام فكرة إقامة دورة مجمعة صغيرة لإنهاء الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في أغسطس، على أن تلعب المباريات المتبقية كإقصائية من جولة واحدة، بدون ذهاب وإياب.
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كينو (1)

كينو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

أكد البرازيلي كينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، والمعار من صفوف نادي بيراميدز، أنه يفضل اللعب لفريق الأهلي عن نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 الفضائية"، قائلا: "لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي، لم يتفاوضوا معي أو مع وكيلي، لدي عقد مع بيراميدز، والحديث عن الانتقال للأهلي أو الزمالك غير صحيح، لكني أرحب باللعب لأي فريق منهما في حالة وصول عرض إلى بيراميدز".
محمود الخطيب (1)

الأهلي يعلن عن موعد تطوير قناة النادي

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أجتماعا، اليوم الأربعاء، مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة "لايف" التي حصلت علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة "لايف" كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، وتم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.
أليو بادجي

بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان صبحي

تحدث السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، اليوم الخميس، عن مشادته مع زميله رمضان صبحي، التي وقعت خلال التدريبات قبل فترة التوقف الحالية. واعتبر بادجي، في تصريحات لقناة الأهلي، أن ما حدث بينه ورمضان صبحي "طبيعي"، خلال المباريات والتدريبات، بسبب "العصبية المعتادة" في كرة القدم. وأضاف: "رمضان لاعب كبير، وخاض تجربة بالدوري الإنجليزي، هو قليل الكلام ويركز في المران بكل قوة... خضنا التدريب حينها في أجواء صعبة ودرجة حرارة عالية، لكن الأمور انتهت وتحدثنا بعدها معا بشكل سريع".
حسام- البدري

عبد الفتاح: البدري تسبب في إصابة مزمنة لنجم الأهلي

كشف زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن معاناة وليد سليمان نجم الأهلي من إصابة مزمنة في ركبته، قائلا إن وليد سليمان تعرض لإصابة في ركبته قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي وهو ما اكتشفه الأمريكي بوب برادلي في أثناء حضور اللاعب للمعسكر، وخضع سليمان لأشعة أثبتت إصابته في غضروف الركبة وبرادلي استبعده من المعسكر وطالبه بالحفاظ على مستقبله، ثم فوجئ به يلعب في مباراتي الترجي ذهابا وإيابا، واستفسر عن الأمر وتأكد من حصوله على حقنة كورتيزون بأوامر من حسام البدري مدرب الأهلي وقتها.
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