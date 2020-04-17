السيسي: نحرص على تعظيم حجم التبادل التجاري مع الهند

تحرير:محمد فتحي ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إذ تناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

من جانبه؛ قدم رئيس الوزراء الهندي التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة.وأشاد ناريندرا مودي، بما يلقاه أبناء الجالية الهندية في مصر من رعاية، مثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد

من جانبه؛ قدم رئيس الوزراء الهندي التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة.



وأشاد ناريندرا مودي، بما يلقاه أبناء الجالية الهندية في مصر من رعاية، مثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.



وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع دولة الهند الصديقة في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.



