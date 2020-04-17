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السيسي: نحرص على تعظيم حجم التبادل التجاري مع الهند

تحرير:محمد فتحي ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إذ تناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.
من جانبه؛ قدم رئيس الوزراء الهندي التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة.وأشاد ناريندرا مودي، بما يلقاه أبناء الجالية الهندية في مصر من رعاية، مثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد
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الصحة العالمية تُحذر من «الفسيخ»: يؤدي إلى مضاعفات

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين المصريين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا في بيان له اليوم الجمعة، أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر. وتدفع احتفالات شم النسيم في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات «الفسيخ والرنجة»، وفقا لروسيا اليوم.
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صلاة التراويح وجثث ضحايا كورونا.. الحكومة تنفي 15 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
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الحكومة توضح حقيقة زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا. وتواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وأن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
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«الأوقاف» تطلق الدعوة الإلكترونية استعدادًا لشهر رمضان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. وأوضح وزير الأوقاف، أن هذا القرار يأتي في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد .
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السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون حول أزمة «كورونا»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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تعرف على خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الماضي، وأكدت السعيد خلال الاجتماع على اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية، موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة، وتابعت أن مصر تضع مبدأ الإنسانية على رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي السيناريوهات اللاحقة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
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رئيس الوزراء: لدينا رصيد سلع يكفي أكثر من 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر، موضحًا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن الأسبوع المقبل هاما جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية في مواجهة فيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة.
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