الكشف على 15 حالة بالمجان بمستشفى الشرطة في العجوزة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٢ م

مستشفى الشرطة بالعجوزة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وتولى قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبل مستشفى الشرطة بالعجوزة وسط محافظة الجيزة 15 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى بدءًا من الساعة الثانية مساءً، وحتى