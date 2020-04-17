الأم والابن والزوجة.. سقوط عائلة احترفت تجارة الكيف

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م

مواد مخدرة

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، واستهدفت الحملة ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.

أسفرت الحملة عن ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة، وزوجته، وبحوزتهما 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنتا 500 جرام، 8 أقراص مؤثرة لعقار "الباركينول"، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان، سيارة بدون لوحات معدنية. وألقت القوات القبض على أربعة أشخاص (شقيقان – والدتهما – وزوجة أحدهما) وذلك حال