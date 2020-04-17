الصحة العالمية تُحذر من «الفسيخ»: يؤدي إلى مضاعفات

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٨ م

الفسيخ

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين المصريين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا في بيان له اليوم الجمعة، أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر. وتدفع احتفالات شم النسيم في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات «الفسيخ والرنجة»، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، أنه سيتم إيقاف وسائل النقل العام، يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة.وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك توجيه