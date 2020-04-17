سقوط 3 من تجار العملة في قبضة مباحث الأموال العامة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١١ م

تجارة العملة

جهود متواصلة تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بارتكاب قضيتي "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة"، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة "نقديا ومستنديا" في تلك القضايا (5500 جنيه مصري- عملات أجنبية تعادل 13,430 جنيه مصري) تم ضبطها نقديا، وخمسة ملايين جنيه مصري تم ضبطها مستنديا. وفي