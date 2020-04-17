رياضة

ربيع ياسين: إلغاء الدوري ظلم كبير.. والأهلي لم يقصر مع فتحي

تحرير:أحمد سعيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
هو واحد من أبرز اللاعبين والمدربين فى تاريخ الكرة المصرية، عرف عنه الخلق والتدين والهدوء، يعمل فى صمت دائم وصاحب إنجازات مع منتخبات الناشئين أبرزها فوز الفراعنة ببطولة إفريقيا عام 2013.. هو ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر 2001، الذى يطمح الجميع فى إنجاز جديد يحققه مع هذا الجيل خاصة بعد ظهوره بشكل لافت فى أكثر من مرة. تواصلت «التحرير» مع ربيع ياسين، وتحدثنا معه عن كيف يعمل مع لاعبيه فى ظل تفشى فيروس كورونا، وموقفه من إلغاء الدورى وأزمة تجديد تعاقد أحمد فتحى وحسام عاشور لاعبى الأهلى. وجاء نص الحوار كالتالى..
• إلغاء الدورى ظلم كبير.. والعالم كله ينتظر موقف المسابقات بسبب «كورونا» • الأهلى فعل كل شىء مع أحمد فتحى.. ونصيحتى لعاشور الاعتزال • فايلر مدرب جيد بفضل الأجواء المحيطة.. لكن يوجد هدف أكبر يجب تحقيقه • نمتلك جيلا مميزا يستطيع كتابة تاريخ جديد للفراعنة   - فى البداية
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محمود الخطيب - ريني فايلر

كينو وحجازي.. 6 لاعبين عرضهم الأهلي على فايلر

يبدو أن هناك معلومات لدى المسؤولين بالنادي الأهلي، أن مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر، أصبح في علم الغيب ولا أحد يعلم متى يخرج قرار استئناف النشاط بشكل طبيعي، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وبالفعل جلسات المسؤولين في النادي الأهلي مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعقد بشكل مستمر، وهناك مشاورات عديدة بين لجنة التخطيط بالأهلي ولجنة التعاقدات وفايلر مستمرة بشكل دائم.
محمد-الننى

هل يرحل محمد النني عن بيشكتاش التركي؟

حدد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي قائمة تضم 7 لاعبين سيرحلون عن صفوف النسور في الموسم المقبل، ووجد المحترف محمد النني ضمن القائمة المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته من أرسنال الإنجليزي. وسيكون هناك تغيير في شكل الفريق بدءا من الموسم المقبل عقب تحسن النتائج تحت قيادة سيرجين، إذ تتعامل الإدارة وفقا لتقرير قدمه التركي. وأكد موقع "nethaber" التركي أن الألماني يأتي لوريس كاريوس على رأس القائمة بعد نهاية إعارته من ليفربول الإنجليزي.
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«يويفا» يبحث حلولا لاستكمال التشامبيونزليج

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة بطولة صغيرة مجمعة لإنهاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت فيه أن الكيان الحاكم لكرة القدم في أوروبا سيناقش عدة خطط خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة في الأسبوع المقبل، وسيكون على رأسها كيفية إنهاء موسم دوري أبطال أوروبا. وفتح ذلك الباب أمام فكرة إقامة دورة مجمعة صغيرة لإنهاء الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في أغسطس، على أن تلعب المباريات المتبقية كإقصائية من جولة واحدة، بدون ذهاب وإياب.
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حسام عاشور

حسام عاشور يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

كشف حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما حسم الأهلي موقفه بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يُذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2". ورد عاشور على سؤال الذي وجه له بشأن عرض الزمالك، قائلًا:"ربنا يسهل، لا أحب المزايدة على أحد، هناك اتصالات كثيرة في الفترة الأخيرة، وربنا يلهمني للقرار المناسب لي".
مجدى-عبدالغنى

مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
احمد-فتحى

أحمد فتحي: رحلت عن الأهلي لسبب واحد

تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق. وقال فتحي في تصريحات نقلتها جريدة "الإمارات اليوم": " توقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".
ربيع ياسين

ربيع ياسين: يجب عودة أزارو.. ومافعله فتحي غير مقبول

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن النادي الأهلي لا يقف على رحيل لاعب، وذلك بعد قرار أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، عدم تجديد عقده، وقال ياسين، في تصريحات لبرنامج "الملعب مع شلتوت": "لا شك أن فتحي قدم الكثير للنادي، ولكن تعلمنا أن الأهلي لا يقف على لاعب". وأضاف ربيع ياسين: "نجوم كثر اعتزلوا مثل صالح سليم ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، ولم يسقط الأهلي.. لكن ما فعله فتحي في حقه غير مقبول، وأوجه اللوم لمحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وباقي أعضاء اللجنة، بسبب قبول مماطلة اللاعب؛ لأن الأهلي كبير ويجب أن يعلم الجميع ذلك".
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