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«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تحرير:أحمد جاد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م
مجلس النواب
مجلس النواب
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
ويشير العليمي في تصريح لـ"التحرير"، إلى أن جلسات البرلمان المقرر عقدها الأسبوع المقبل، على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الثلاثاء حتى الخميس، ستطرق إلى مناقشة العديد من الموضوعات والقوانين الهامة، مشيرا إلى أن جدول الاعمال الخاص بالجلسات العامة لم يطرح حتى الآن، متوقعا أن يرسل إلى أعضاء البرلمان يوم الأحد
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مصطفى-مدبولى

الحكومة: الإثنين المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار رقم 923 لسنة 2020 باعتبار يوم الإثنين الموافق 20 من شهر ابريل 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، أنه سيتم إيقاف وسائل النقل العام، يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

بسبب إقامة صلاة الجمعة.. إنهاء خدمة عاملين بالأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله. وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن هذا القرار جاء بناء على تقرير مديرية أوقاف الفيوم وعرض رئيس القطاع الديني بشأن إهمال شعبان عبد الصمد محمد الشافعي، العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق في عمله وترك الزاوية المذكورة المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الأسرى بسجون الاحتلال جمعوا بين صعوبات التنكيل و«كورونا»

يحيِّي مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في الذكرى الـ46 لـ«يوم الأسير الفلسطيني» التي توافق 17 أبريل من كل عام، صمودَ الأسرى الفلسطينيين الذين يلاقون شتَّى أنواع البطش والتعذيب الجسدي والمعنوي في سجون الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن ذكرى «يوم الأسير الفلسطيني» تأتي لتذكِّر العالم بمعاناة نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الغاصب المحتل، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هؤلاء الأسرى المحتجزين دون أية تهمة أو حتى أدنى محاكمة.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال بعد أزمة كورونا

طالب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريحات له، اليوم الإثنين، بدراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها في الساعة الخامسة مساءً مثل التوقيت الحالي، موضحا أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.
البنك-المركزى-المصرى

نائب يطالب بضم التمويل متناهي الصغر لمبادرة المركزي

أكد خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أثرت على قطاع كبير من عملاء جمعيات التمويل متناهي الصغر، المانحة للقروض المتمثلة في شركات (تنمية، تساهيل، ريفي، أمان، تمويلي، سندة، فوري، الأولى، فيتاس مصر)، بالإضافة إلى نحو 1000 جمعية أهلية، ويواجهون حالة من الخوف والفزع بسبب تعثرهم في سداد الأقساط المستحقة لهذه الشركات، تأثرا بحالة الحظر المفروضة على المواطنين.
مجلس-النواب (1)

نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
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