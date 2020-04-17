إعلان على فيسبوك ينهي أحلام طبيب روج لمطهرات مغشوشة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٠ م

مطهرات

إعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاد رجال الشرطة إلى نشاط طبيب بيطري بالاتجار في المستلزمات الطبية والمطهرات مجهولة المصدر، مستغلا منصات السوشيال ميديا وسيلة للترويج لبضاعته بحثا عن تحقيق أباح طائلة في فترة وجيزة مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات، تزامنا مع الإجرارات الاحترازية التي يتبعها المواطنون للوقاية من خطر فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن الجهود الأمنية لوزارة الداخلية بددت أحلام الطبيب المشبوهة في إطار مكافحة استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، قيام طبيب بيطري بعرض مستلزمات طبية ومواد مطهرة "كحول إيثيلي" مجهول المصدر للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق وعثر بحوزته على 160 لتر كحول إيثيلى. كما أمكن ضبط