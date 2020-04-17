بسبب إقامة صلاة الجمعة.. إنهاء خدمة عاملين بالأوقاف

تحرير:هالة صقر ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م

وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله. وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن هذا القرار جاء بناء على تقرير مديرية أوقاف الفيوم وعرض رئيس القطاع الديني بشأن إهمال شعبان عبد الصمد محمد الشافعي، العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق في عمله وترك الزاوية المذكورة المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة.

وأشارت الوزراة أن ذلك أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية المذكورة وأداء صلاة الجمعة بها، وجار تحرير محضر بالواقعة . وأضافت أنه بناء على تقرير مديرية أوقاف الإسماعيلية وعرض رئيس القطاع الديني بشأن ترك ياسر عبد اللاه علي أحمد، العامل المسئول عن زاوية التوبة مفتاح الزاوية المكلف بها مع الأهالي وغيابه اليوم