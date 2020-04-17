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بسبب إقامة صلاة الجمعة.. إنهاء خدمة عاملين بالأوقاف

تحرير:هالة صقر ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٢ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله. وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن هذا القرار جاء بناء على تقرير مديرية أوقاف الفيوم وعرض رئيس القطاع الديني بشأن إهمال شعبان عبد الصمد محمد الشافعي، العامل المسئول عن زاوية الرحمن بعتامنة الجعافرة التابعة لإدارة إطسا شرق في عمله وترك الزاوية المذكورة المكلف بها مفتوحة وقت الجمعة.
وأشارت الوزراة أن ذلك أسفر عن قيام الأهالي بفتح الزاوية المذكورة وأداء صلاة الجمعة بها، وجار تحرير محضر بالواقعة . وأضافت أنه بناء على تقرير مديرية أوقاف الإسماعيلية وعرض رئيس القطاع الديني بشأن ترك ياسر عبد اللاه علي أحمد، العامل المسئول عن زاوية التوبة مفتاح الزاوية المكلف بها مع الأهالي وغيابه اليوم
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مصطفى-مدبولى

الحكومة: الإثنين المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار رقم 923 لسنة 2020 باعتبار يوم الإثنين الموافق 20 من شهر ابريل 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، أنه سيتم إيقاف وسائل النقل العام، يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الأسرى بسجون الاحتلال جمعوا بين صعوبات التنكيل و«كورونا»

يحيِّي مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في الذكرى الـ46 لـ«يوم الأسير الفلسطيني» التي توافق 17 أبريل من كل عام، صمودَ الأسرى الفلسطينيين الذين يلاقون شتَّى أنواع البطش والتعذيب الجسدي والمعنوي في سجون الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن ذكرى «يوم الأسير الفلسطيني» تأتي لتذكِّر العالم بمعاناة نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الغاصب المحتل، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هؤلاء الأسرى المحتجزين دون أية تهمة أو حتى أدنى محاكمة.
طقس-معتدل (2)

«شبورة ورياح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا. أما على الوجه البحري فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة. وبحسب التوقعات يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» للمصريين: لا صلاة جمعة في الشوارع أو المنازل

دعت وزارة الأوقاف المسلمين لضرورة الاستجابة لتعليمات غلق المساجد والصلاة في المنازل. وقالت الوزارة، في رسالة لها عبر موقعها الرسمي، إن إقامة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد. وأكدت الوزارة أن الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا الطرقات، بل إنها لا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة.
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وزير الأوقاف: لا مجال لصلاة الجمع والتراويح بالمساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، لافتا أن عودتها متوقفة على زوال علة تعليقها، موضحا في بيان له، أنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
كورونا

بعد إصابته بكورونا.. وفاة ثالث مواطن مصري في نيويورك

أعلن نشأت زنفل أحد أعضاء الجالية المصرية فى نيويورك، اليوم الإثنين، عن وفاة مواطن مصري بسبب بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذه هي حالة الوفاة الثالثة من المصريين بالولايات المتحدة. وأوضح، زنفل، أن حالة الوفاة لمواطن مصري مقيم بأمريكا في بلدة بروكلين بنيويورك ويدعى أنطون سمعان، وتوفى بسبب اصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعمل فى مجال المقاولات ويقيم في نيويورك منذ مدة طويلة وكان يعيش بمفرده، مشيرا إلى أن لديه أبناء لكنهم يعيشون فى مناطق متفرقة من الولايات المتحدة.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» ينفي شائعة قرارات المرحلة الثالثة لكورونا

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وأكد المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، موضحا أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب المجلس.
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