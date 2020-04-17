الحكومة: الإثنين المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر

تحرير:هالة صقر ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار رقم 923 لسنة 2020 باعتبار يوم الإثنين الموافق 20 من شهر ابريل 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، أنه سيتم إيقاف وسائل النقل العام، يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك توجيه لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، بالغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية. وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم ردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة. إلى