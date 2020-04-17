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16 وفاة و150 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤١ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا. وأكدت الجزائر، أمس الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.، وفقا لروسيا اليوم.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783.وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.وكان الرئيس الجزائري
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فيروس- كورونا (12)

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 4663 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4663، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة، حيث أن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لحالات (كوفيد-19) مؤكَّدة، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين. وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للحجر الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
مكة-السعودية

مكة تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس، بسحب وكالة "سبق" السعودية. وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.
الشرطة-التونسية

إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الداخلية التونسية في بيان لها نشرته أمس الخميس على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي". وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
كورونا والحجر الصحي (3)

جيروزاليم بوست: المغرب يعلق إجلاء الإسرائيليين بسبب خلاف مع الإمارات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المغرب علق عملية إجلاء المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أراضيه، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، إثر خلاف اندلع بينه والإمارات، بحسب "روسيا اليوم". وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن القرار المغربي جاء احتجاجا على توصل تل أبيب وأبوظبي إلى اتفاق على إجلاء مواطنيهما من المملكة برحلة مشتركة، دون التنسيق مع الرباط.
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كورونا والحجر الصحي (14)

90 إصابة و10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، مشيرة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 2160 حالة في 47 ولاية جزائرية، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا 336 شخصا، مؤكدة تعافي 708 أشخاص من الفيروس، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها.
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87 إصابة و13 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلوغ إجمالي الإصابات 2070 حالة، في 47 ولاية، مشيرة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 326، فيما إجمالي حالات الشفاء وصل اليوم إلى 691، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها، مشيرا أن بلاده تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
كورونا

69 إصابة و20 حالة وفاة.. ضحايا كورونا بالجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1983، لافته أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فقد بلغ 601. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الأطباء ممن قضوا شهرين في مواجهة تفشي فيروس كورونا، سيستفيدون من احتساب عام خبرة في سنوات التقاعد، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
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