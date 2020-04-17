16 وفاة و150 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤١ م

كورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا. وأكدت الجزائر، أمس الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783.وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.وكان الرئيس الجزائري