عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م

ياسمين صبري

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.

ويشارك في البطولة أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري المطلقة في الدراما، بعد مسلسل "حكايتي"، الذي خاضت به السباق رمضان الماضي مع أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وهو من تأليف