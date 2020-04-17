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عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.
ويشارك في البطولة أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري المطلقة في الدراما، بعد مسلسل "حكايتي"، الذي خاضت به السباق رمضان الماضي مع أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وهو من تأليف
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نيلى-كريم (2)

طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
الضيف-احمد

أيام بتعدي يا ضيف.. 50 عاما على رحيل فليسوف الكوميديا

خرج ابن "أحمد الضيف" عمدة تمي الأمديد يلهث خلف وراء حلمه في عالم الفن، لا يملك سوى موهبته، لا أحد كان يتخيل أن ذلك الشاب نحيل الجسد والذي لم يكن وسيما وسامة نجوم السينما سيصبح يوما وأحدا من أهم عباقرة الكوميديا، ويكتب اسمه بحروف من نور في تاريخ السينما المصرية والمسرح، لكن الحياة لم تمهله أن يمتع جمهوره بالكثير من فنه الذي لا ينضب، وخطفه الموت في ريعان شبابه، وكأنه حل على الدنيا ليكون ضيفا خفيفا. في يوم 12 ديسمبر عام 1936 ولد "الضيف أحمد الضيف" بمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، حصل على الشهادة الثانوية من المنصورة.
روجينا

في عيد ميلاد «روجينا».. لماذا انفصلت عن أشرف زكي؟

من الواضح أن شهر أبريل يحتفي بمولد مجموعة من الفنانين البارزين، فأمس كانت ذكرى ميلاد الفنانة القديرة أمينة رزق، واليوم تحتفل الفنانة روجينا بعيد ميلادها الـ50، إذ ولدت في 16 أبريل 1970، وحصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية»، وفي فترة التسعينات، بدأت أول مشوارها الفني، خلال بعض المشاركات الصغيرة في الأعمال التليفزيونية، وفي عام 1994 ظهرت بشكل قوي في مسلسل "العائلة"، وخلال 20 عاما، تمكنت من الحصول على أدوار البطولة، ومازلت تجني ثمار مشوارها الفني حتى الآن.
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ياسمين-صبرى (1)

تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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