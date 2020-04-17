مخالفات بالجملة داخل مصنع كمامات مجهولة المصدر بمنوف

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م

كمامات طبية

تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين اتساقا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة مركز شرطة منوف.

جهود البحث والتحري لرجال الشرطة أثبتت أن مالك المصنع يقوم بتصنيع الكمامات الطبية الغير مطابقة للمواصفات الصحية باستخدام خامات مجهولة المصدر. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية المصنع المُشار إليه، وعُثر بداخل المصنع على 150 ألف متر قماش أبيض لتصنيع الكمامات، 60 ألف متر